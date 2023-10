Elektrisch gezündeter Kraftstoff: Eine sicherere Alternative

Zusammenfassung: Forscher der University of California – Riverside haben einen neuen Treibstoff entwickelt, der sich nur durch die Anwendung von elektrischem Strom entzünden kann. Dieser Brennstoff bietet erhöhte Sicherheit, da er nicht auf Flammen reagiert und keine versehentlichen Brände auslösen kann. Durch die Steuerung der Spannung konnte das Team den Kraftstoff verdampfen und löschen und so die Verbrennung besser kontrollieren. Der Kraftstoff basiert auf einer ionischen Flüssigkeit, die einen niedrigeren Schmelzpunkt und einen niedrigen Dampfdruck aufweist. Es kann auch mit herkömmlichen Kraftstoffen gemischt werden und behält dabei seine nicht brennbaren Eigenschaften. Es bedarf jedoch weiterer Forschung, um die Effizienz in verschiedenen Motoren zu bestimmen und seine kommerzielle Realisierbarkeit zu testen.

Der neu entwickelte Treibstoff basiert auf einer ionischen Flüssigkeit, die so modifiziert wurde, dass sie nur mit elektrischer Spannung zündet, was die Steuerung deutlich sicherer macht. Es kann mit herkömmlichen Kraftstoffen gemischt werden, ohne dass es seine nicht brennbaren Eigenschaften verliert. Dieser Kraftstoff reagiert nicht auf Flammen und eliminiert das Risiko versehentlicher Brände während der Lagerung oder des Transports.

Die Forscher modifizierten die Formel der ionischen Flüssigkeit, indem sie Chlor durch Perchlorat ersetzten. Sie fanden heraus, dass die resultierende Flüssigkeit nach Anlegen einer elektrischen Spannung mit einer leichteren Flamme entzündet werden konnte. Als der Strom abgeschaltet wurde, erlosch die Flamme, sodass der Vorgang mehrmals wiederholt werden konnte.

Das Anlegen einer höheren Spannung an die Flüssigkeit führte zu größeren Flammen mit höherer Energieabgabe, was darauf hindeutet, dass dieser Ansatz als Dosier- oder Drosselsystem in einem Motor verwendet werden könnte. Der Kraftstoff kann in jedem Fahrzeugtyp verwendet werden, es sind jedoch weitere Untersuchungen erforderlich, um seine Effizienz und Anwendbarkeit in verschiedenen Motoren zu bestimmen.

Obwohl der ionische Flüssigkraftstoff enorme Sicherheitsvorteile bietet, wären weitere Forschungs- und Entwicklungsarbeiten erforderlich, um seine kommerzielle Realisierbarkeit festzustellen. Der Kraftstoff müsste in verschiedenen Motoren getestet und seine Effizienz bewertet werden. Darüber hinaus sind weitere Untersuchungen erforderlich, um den Prozentsatz der ionischen Flüssigkeit zu verstehen, der mit herkömmlichem Kraftstoff gemischt werden kann, ohne seine nicht brennbaren Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Trotz der möglicherweise höheren Produktionskosten glauben die Forscher, dass die Sicherheitsvorteile dieses Kraftstoffs die finanziellen Überlegungen überwiegen. Durch die Erhöhung der Kraftstoffsicherheit und die Eliminierung der Gefahr unbeabsichtigter Brände ergibt sich ein erheblicher Vorteil, der über das finanzielle Endergebnis hinausgeht.

Quelle: OilPrice.com [Keine URL]