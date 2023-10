Neue Methode zur Steuerung des Elektronenflusses in Quantenmaterialien entwickelt

Forscher der Penn State haben eine elektrische Methode zur Steuerung der Richtung des Elektronenflusses in Quantenmaterialien entwickelt, die möglicherweise zu Fortschritten bei elektronischen Geräten und Quantencomputern führt. Die Methode wurde in Materialien demonstriert, die den quantenanomalen Hall-Effekt (QAH) aufweisen, bei dem der Elektronenfluss entlang der Kante eines Materials keine Energie verliert. Dieser Effekt tritt bei Materialien auf, die als QAH-Isolatoren bekannt sind. Hierbei handelt es sich um topologische Isolatoren, die nur an ihren Kanten Strom leiten. Die Forscher fanden heraus, dass das Anlegen eines Stromimpulses an den QAH-Isolator die Richtung des Elektronenflusses ändern kann. Diese Fähigkeit, den Elektronenfluss zu kontrollieren, ist entscheidend für die Optimierung der Informationsübertragung und -speicherung in Quantentechnologien.

Die bisherige Methode zur Änderung der Richtung des Elektronenflusses beruhte auf einem externen Magneten, was sie für kleine Geräte wie Smartphones unpraktisch machte. Die neue elektrische Methode bietet eine bequemere und effizientere Lösung. Die Forscher optimierten den QAH-Isolator, indem sie die Dichte des angelegten Stroms erhöhten, was zu einer sehr hohen Stromdichte führte, die die Magnetisierungsrichtung und die Richtung des Elektronentransports änderte. Dieser Wandel von der magnetischen zur elektronischen Steuerung in Quantenmaterialien ähnelt dem Wandel, der bei der traditionellen Speicherspeicherung stattfand, wo Magnete in neueren Technologien durch elektronische Methoden ersetzt wurden.

Das Forschungsteam lieferte auch eine theoretische Interpretation seiner Methodik. Sie konzentrieren sich derzeit darauf, Elektronen auf ihrem Weg anzuhalten und den QAH-Effekt bei höheren Temperaturen zu demonstrieren. Das langfristige Ziel besteht darin, den QAH-Effekt bei technologisch relevanteren Temperaturen zu reproduzieren. Die Forschung wurde vom Army Research Office, dem Air Force Office of Scientific Research und der National Science Foundation finanziert, mit zusätzlicher Unterstützung vom Materials Research Science and Engineering Center for Nanoscale Science an der Penn State und der EPiQS-Initiative der Gordon and Betty Moore Foundation .

Quelle: Penn State University

Definitionen:

– Quantenanomaler Hall-Effekt (QAH): Ein Phänomen, bei dem der Elektronenfluss entlang der Kante eines Materials keine Energie verliert.

– QAH-Isolatoren: Materialien, die den QAH-Effekt zeigen, eine Art topologischer Isolator, der nur an seinen Rändern Strom leitet.

– Topologischer Isolator: Ein Material, das in seinem Inneren ein Isolator ist, aber aufgrund seiner einzigartigen elektronischen Bandstruktur an seiner Oberfläche oder Kanten Elektrizität leiten kann.

Quellen:

– Penn State University (keine URL angegeben)