Die Satellitentechnologie revolutioniert weiterhin unser Verständnis des El-Niño-Phänomens und seiner globalen Auswirkungen. Der im Jahr 2020 gestartete Satellit Sentinel-6 Michael Freilich soll die Meeresoberflächenhöhen überwachen und wichtige Daten für Klimastudien liefern. Durch die Verfolgung von Veränderungen des Meeresspiegels können Wissenschaftler eine Reihe globaler Auswirkungen vorhersagen, von Niederschlagsmustern bis hin zu möglichen Dürren.

El-Niño-Ereignisse haben unterschiedliche Intensitätsniveaus und ihre Auswirkungen können erheblich unterschiedlich sein. Dabei spielen Satelliten wie Sentinel-6 Michael Freilich eine entscheidende Rolle. Durch die Verfolgung von Veränderungen der Meeresoberflächenhöhe im Pazifischen Ozean ermöglicht dieser Satellit Forschern, die Auswirkungen von El Niño auf globaler Ebene vorherzusagen. El Niño-Ereignisse sind durch überdurchschnittlich hohe Meeresspiegel und überdurchschnittlich hohe Meerestemperaturen im äquatorialen Pazifik gekennzeichnet. Diese Bedingungen können sich dann entlang der Westküste Amerikas polwärts ausbreiten.

Das diesjährige El Niño-Ereignis befindet sich noch in der Entwicklung, aber Experten untersuchen bereits vergangene Ereignisse, um Einblicke in die möglichen Folgen zu gewinnen. Zwei extreme El Niño-Ereignisse in den letzten 30 Jahren, eines in den Jahren 1997 bis 1998 und eines in den Jahren 2015 bis 2016, führten zu erheblichen Veränderungen der globalen Luft- und Meerestemperaturen, der atmosphärischen Wind- und Niederschlagsmuster sowie des Meeresspiegels. Sentinel-6 Michael Freilich hat zusammen mit anderen Satelliten wie TOPEX/Poseidon und Jason-2 während dieser Ereignisse Daten zum Meeresspiegel erfasst.

Ein Vergleich der Meeresspiegeldaten von Oktober 1997, 2015 und 2023 zeigt, dass das aktuelle El Niño-Ereignis weniger intensiv zu sein scheint als die beiden vorherigen. Der Meeresspiegel im zentralen und östlichen Pazifik liegt etwa 2 bis 3 Zentimeter über dem Durchschnitt und bedeckt ein kleineres Gebiet. Dies deutet darauf hin, dass der aktuelle El Niño möglicherweise nicht die Spitzenstärke seiner Vorgänger erreicht.

Trotz seines vergleichsweise bescheidenen Ausmaßes hat das aktuelle El Niño-Ereignis bei günstigen Bedingungen immer noch das Potenzial, feuchtere Bedingungen in den Südwesten der USA zu bringen. Jedes El Niño-Ereignis ist einzigartig und Wissenschaftler untersuchen und überwachen weiterhin die Entwicklung des diesjährigen Ereignisses, um seine Auswirkungen besser zu verstehen.

