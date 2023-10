Die sich ändernden Muster von El Niño und die Einführung des Walker-Switch-Mechanismus

In den letzten Jahren hat El Niño bei Klimavorhersagen und dem Management der globalen Klimavariabilität zunehmend an Bedeutung gewonnen. El Niño ist die Warmphase der El Niño-Southern Oscillation (ENSO), die durch die Erwärmung des Meerwassers im östlichen Äquatorialpazifik gekennzeichnet ist. Umgekehrt bedeutet La Niña eine Abkühlung in derselben Region. Diese zyklischen Schwankungen der Meeresoberflächentemperaturen haben erhebliche Auswirkungen auf das Wettergeschehen auf der ganzen Welt.

Ziel einer aktuellen Studie der Quartärforschungsgruppe um Christoph Spötl war es zu verstehen, wie El Niño über lange Zeiträume auf natürliche Einflüsse reagiert. Die Forscher analysierten Höhlenablagerungen, sogenannte Speläotheme, aus dem Südosten Alaskas, die Klimaaufzeichnungen über 3,500 Jahre hinweg bewahrten. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Kontrollprozesse der El-Niño-Variabilität seit den 1970er Jahren verändert haben, wobei der vom Menschen verursachte Klimawandel heute eine bedeutende Rolle spielt.

In einer separaten Studie konzentrierte sich das Team auf die Untersuchung der Klimaveränderungen im Südosten Alaskas über einen viel längeren Zeitraum von 13,500 Jahren. Die Speläotheme dienten als unschätzbar wertvolle Aufzeichnungen zur Erforschung der Ursache schneller, kurzfristiger Klimaveränderungen während der Eiszeiten. Überraschenderweise zeigte der Südosten Alaskas am Ende der letzten Eiszeit und im Holozän ein ähnliches Klimamuster wie der äquatoriale Pazifik, was den etablierten „bipolaren Wippenmechanismus“ in Frage stellte. Stattdessen führten die Forscher das Konzept des „Walker Switch“ ein, der durch Veränderungen der Sonneneinstrahlung ausgelöst wird. Dieser Mechanismus führt zu schnellen Anpassungen der Meeresoberflächentemperaturen im äquatorialen Pazifik und beeinflusst letztendlich die Klimamuster in hohen nördlichen Breiten.

Die Studien deuten darauf hin, dass menschliche Aktivitäten mittlerweile eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung der Muster von El Niño spielen. Möglicherweise hat der Klimawandel in den 1970er Jahren einen Wendepunkt überschritten und zu einem dauerhafteren El-Niño-Muster geführt. Die Einführung des „Walker Switch“-Konzepts bietet eine alternative Erklärung für historische Klimaschwankungen und verdeutlicht das komplexe Zusammenspiel von Faktoren, die die Klimadynamik beeinflussen.

Die Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit fortlaufender Forschung, um unser Verständnis der Klimaprozesse zu vertiefen. Da das Klimasystem der Erde dynamisch und komplex ist, werden weitere Untersuchungen für die Vorhersage und Bewältigung der Klimavariabilität auf globaler Ebene von entscheidender Bedeutung sein.

