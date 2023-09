Das James-Webb-Weltraumteleskop erfasst den bisher entferntesten Einsteinring

By

Das James-Webb-Weltraumteleskop (JWST) hat ein außergewöhnliches Bild eines Einstein-Rings aufgenommen, der unglaubliche 21 Milliarden Lichtjahre entfernt liegt. Ein Einstein-Ring ist ein seltenes Gravitationslinsenphänomen, das von Albert Einsteins Relativitätstheorie vorhergesagt wird. Gravitationslinsen treten auf, wenn die Schwerkraft eines massiven Objekts im Vordergrund, etwa eines Galaxienhaufens oder eines Schwarzen Lochs, die Raumzeit verzerrt, wodurch das Licht von weiter entfernten Objekten gekrümmt und verzerrt erscheint.

Die meisten Objekte mit Gravitationslinsen bilden Bögen oder Teilringe um das Vordergrundobjekt. Ein echter Einstein-Ring bildet jedoch einen vollständigen Kreis um das nähere Objekt, wenn das entfernte Objekt, das Vordergrundobjekt und der Beobachter perfekt ausgerichtet sind. Diese Ausrichtung ermöglicht eine Vergrößerung des vom zu linsenden Objekt emittierten Lichts und ermöglicht es Astronomen, entfernte Objekte detaillierter zu untersuchen.

Der neu entdeckte Einstein-Ring mit dem Namen JWST-ER1 wurde im Rahmen der COSMOS-Web-Durchmusterung gefunden, einer umfassenden Karte von über 500,000 Galaxien, die während einer 200-stündigen kontinuierlichen Beobachtung durch das JWST erfasst wurde. JWST-ER1 besteht aus zwei Teilen: JWST-ER1g, der kompakten Vordergrundgalaxie, die als Linsenobjekt fungiert, und JWST-ER1r, dem Licht einer weiter entfernten Galaxie, die den leuchtenden Ring bildet. JWST-ER1g ist etwa 17 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt, während JWST-ER1r weitere 4 Milliarden Lichtjahre weiter entfernt ist.

Die Entdeckung von JWST-ER1 ermöglichte es Forschern, die Masse der Linsengalaxie zu berechnen, indem sie das Ausmaß untersuchten, in dem sie die Raumzeit verzerrte. Es wurde festgestellt, dass die Galaxie eine Masse hat, die ungefähr 650 Milliarden Sonnen entspricht, was sie für ihre Größe unglaublich dicht macht. Zur Erklärung der Linsenergebnisse ist eine gewisse zusätzliche Masse erforderlich, was möglicherweise auf das Vorhandensein dunkler Materie oder anderer noch unbekannter Faktoren schließen lässt.

Dieser bemerkenswerte Fund trägt zu unserem Verständnis der am weitesten entfernten und ältesten Objekte des Universums bei. Weitere Forschung ist erforderlich, um Licht auf die Natur dieser dicht gepackten Galaxien und ihre Entstehungsprozesse zu werfen. Das James Webb-Weltraumteleskop liefert durch seine fortschrittlichen Bildgebungsfähigkeiten weiterhin unschätzbare Einblicke in den Kosmos.

