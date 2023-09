Neue Arten prähistorischer Krokodile in Zentralaustralien entdeckt

Eine neue prähistorische Krokodilart, die vor etwa acht Millionen Jahren in Zentralaustralien lebte, wurde kürzlich von Forschern benannt. Die Fossilien dieser bisher unbenannten Art mit dem Namen Baru iylwenpeny wurden im Alcoota-Fossilienbett entdeckt. Der Hauptautor der Studie, Adam Yates, der auch leitender Kurator für Geowissenschaften am Museum and Art Gallery des Northern Territory ist, wählte den Namen aus der Anmetyerre-Sprache, was „ausgezeichneter und erfahrener Jäger“ bedeutet.

Die Entdeckung von Baru iylwenpeny ist bedeutsam, da es sich um den vollständigsten Schädel eines Baru-Krokodils handelt, der jemals gefunden wurde. Es gilt auch als das größte und gefährlichste Raubtier im Alcoota-Fossilbett, das sich etwa 200 Kilometer nordöstlich von Alice Springs befindet. Es wird geschätzt, dass die Stätte aus dem späten Miozän stammt und etwa acht Millionen Jahre alt ist.

Im Gegensatz zu anderen alten Baru-Arten weist Baru iylwenpeny mehrere anatomische Unterschiede auf. Diese Anpassungen verliehen der Kreatur mehr Kraft und ermöglichten es ihr, andere Megafauna zu jagen, beispielsweise den flugunfähigen Riesenvogel Dromornis stirtini, der im selben Zeitraum im selben Gebiet koexistierte. Die neu benannte Art hat größere Hinterzähne und eine breitere Schnauze, was für einen größeren, stärkeren Biss sorgt.

Baru iylwenpeny ist die letzte bekannte Art der Gattung Baru in Australien und kein Vorfahre der heutigen Krokodile, die zur Gattung Crocodylus gehören. Das Aussterben von Baru könnte durch Umweltfaktoren beeinflusst worden sein, darunter starke Austrocknung und Veränderungen im Flusslauf der Binnenflüsse am Ende des Miozäns. Obwohl Baru aus dem Fossilienbestand verschwunden ist, existieren der Fossilienbestand und die Anwesenheit von Krokodilen weiterhin.

Diese Entdeckung wirft ein neues Licht auf die alten Krokodilarten, die einst in Zentralaustralien lebten, und liefert wertvolle Einblicke in die ökologische Dynamik dieser Zeit.

Quellen:

– Papers in Paleontology (Zeitschrift)

– ABC Alice Springs (Nachrichtenagentur)