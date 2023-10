Atemberaubende Bilder von Meereslebewesen werden mit der Auszeichnung „Ozeanfotograf des Jahres“ ausgezeichnet

By

Ein atemberaubendes Bild eines Papiernautilus, der nach einem Vulkanausbruch schwebt, hat die prestigeträchtige Auszeichnung „Ocean Photographer of the Year 2023“ gewonnen. Das Foto wurde von Jialing Cai während eines Schwarzwassertauchgangs auf den Philippinen aufgenommen. Der Papiernautilus, eine unbekannte Art, wurde nach dem Ausbruch des Taal-Vulkans auf einem Trümmerstück im Meer treibend gefunden.

Cai beschrieb die herausfordernden Bedingungen des Tauchgangs mit schlechter Sicht und dichtem Nebel. Doch inmitten dieser Widrigkeiten hat Cai eine ruhige und bezaubernde Szene eingefangen. Die Partikel im Wasser reflektierten das Licht des Fotografen und erzeugten eine magische Atmosphäre. Das Bild erinnerte an ein Märchen in einer verschneiten Nacht und betonte die Schönheit und Widerstandsfähigkeit des Meereslebens.

Der Wettbewerb „Ozeanfotograf des Jahres“ gab am 14. September seine Gewinner bekannt. Den zweiten Platz belegte Andrei Savin, dessen Foto eine Krabbe in den anmutigen Tentakeln einer Seeanemone zeigte. Das Bild fängt die heikle Beziehung zwischen verschiedenen Meeresarten ein.

Der dritte Platz ging an Alvaro Herrero López-Beltrán für sein eindringliches Foto eines Wals, der darum kämpft, die Wasseroberfläche zu erreichen. Die Flossen des Wals wurden schwer beschädigt, weil sie sich in einem Pflock und einer Angelschnur verfangen hatten. Das Bild ist eine deutliche Erinnerung an die Auswirkungen menschlicher Aktivitäten auf das Meeresleben.

Der Wettbewerb „Ocean Photographer of the Year“ findet jährlich statt und wird vom Oceanographic Magazine in Zusammenarbeit mit Blancpain, Arksen und Tourism Western Australia produziert. Ziel ist es, die Schönheit des Ozeans zu feiern und das Bewusstsein für die Herausforderungen zu schärfen, vor denen Meeresökosysteme stehen.

Quellen:

– Ozeanographisches Magazin

– Blancpain

– Arksen

– Tourismus Westaustralien