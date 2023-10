Eclipsing X-ray Binary 4U 1538-522: Erkenntnisse aus NuSTAR-Beobachtungen

Forscher der North Bengal University in Siliguri, Indien, haben das Nuclear Spectroscopic Telescope Array (NuSTAR) der NASA genutzt, um die Eigenschaften und das Verhalten eines verdunkelnden Röntgendoppelsystems namens 4U 1538-522 zu untersuchen. Röntgendoppelsterne (XRBs) sind Systeme, die aus einem normalen Stern oder einem Weißen Zwerg bestehen, der Masse auf ein kompaktes Objekt wie einen Neutronenstern oder ein Schwarzes Loch überträgt. Bei 4U 1538-522 handelt es sich speziell um einen windgespeisten, dauerhaft verdunkelnden Röntgendoppelstern mit hoher Masse (HMXB), der sich etwa 22,200 Lichtjahre entfernt befindet.

Die Studie ergab, dass die Spin-Periode von 4U 1538-522 etwa 526.23 Sekunden beträgt und einen Spin-Down-Trend aufweist. Es kommt jedoch zu einer Drehmomentumkehr und die Quelle beginnt sich mit einer Geschwindigkeit von -0.305 Sekunden pro Jahr zu drehen. Das Pulsprofil des Systems weist einen Doppelpeak-Charakter mit einem Primär- und einem Sekundärpeak auf, wobei der Sekundärpeak in der Nähe der Zyklotronlinienenergie (18–24 keV) schwächer wird. Oberhalb von 30 keV geht das Impulsprofil von Doppelspitze zu Einzelspitze über.

Es wurde zunächst ein Anstieg der Zyklotronlinienenergie von 4U 1538-522 mit einer Rate von etwa 0.11 keV pro Jahr beobachtet, gefolgt von einem Rückgang mit einer Rate von -0.14 keV pro Jahr. Diese Variation deutet auf ein Ungleichgewicht zwischen Materialzufluss und -abfluss hin, was im Laufe der Zeit zu Veränderungen im Akkretionshügel führt. Die NuSTAR-Beobachtungen zeigen auch, dass die Finsternisse von 4U 1538-522 durch kleine, dichte Klumpen im Wind des Systems verursacht werden, die das sichtbare Licht abschatten, wenn der Neutronenstern in den Rand seines übergroßen Begleiters eintritt.

Diese Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Eigenschaften und das Verhalten von 4U 1538-522 und geben Aufschluss über die Dynamik von Röntgendoppelsternen und die damit verbundenen Akkretionsprozesse.

Quelle: „Langzeitentwicklung der Zyklotronlinienenergie in einem verdunkelnden Pulsar 4U 1538-522.“ – Ruchi Tamang et al., Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2907

Zitat: Eclipsing X-ray Binary 4U 1538-522, untersucht mit NuSTAR (2023, 10. Oktober), abgerufen am 10. Oktober 2023 aus [Quellenartikel ohne URL]

Hinweis: Diese Zusammenfassung wurde auf der Grundlage des Quellartikels verfasst und enthält keine zusätzlichen Informationen.