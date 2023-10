Die Citizen Scientists verfolgen Funksignale während Sonnenfinsternissen

Während der amerikanischen Sonnenfinsternisse im Oktober 2023 und April 2024 werden Hunderte von Amateurfunkbegeisterten über den Äther gehen, um Wissenschaftlern dabei zu helfen, die Auswirkungen kosmischer Ereignisse auf Funksignale zu untersuchen. Die Amateurfunk-Gemeinschaft, wie sie oft genannt wird, wird ihre Funkausrüstung nutzen, um zu überwachen, wie sich die Funkübertragungen auswirken, wenn der Mond die Sonne blockiert.

Einer dieser Enthusiasten ist Todd Baker, ein Industrie-Förderbandverkäufer aus Indiana, der in seinem Hinterhof einen riesigen Antennenturm hat. Baker, bekannt unter seinem Rufzeichen W1TOD, verfügt über eine Sammlung spitzer Antennen, die es ihm ermöglichen, Fernübertragungen in den USA und sogar in andere Teile der Welt durchzuführen. Die von ihm ausgesendeten Radiowellen können von der Ionosphäre, einer atmosphärischen Schicht, die sich zwischen 50 und 400 Meilen über der Erdoberfläche befindet, reflektiert werden, was ihm die Kommunikation über große Entfernungen ermöglicht.

Es ist bekannt, dass Sonnenfinsternisse Funkübertragungen beeinträchtigen, und Baker und Hunderte andere Amateurfunkbegeisterte werden im Rahmen eines riesigen Experiments während der bevorstehenden Sonnenfinsternisse absichtlich die Funkwellen füllen. Diese Finsternisse bieten die Möglichkeit, das schwankende Verhalten der Ionosphäre in großem Maßstab zu beobachten, da der Schatten, den der Mond während einer Sonnenfinsternis wirft, einzigartig ist und sich schnell über die Erdoberfläche bewegt.

Das Experiment wird von Nathaniel Frissell geleitet, einem Weltraumphysiker und Elektroingenieur an der University of Scranton, der ein Citizen-Science-Kollektiv namens HamSCI gegründet hat. Dieses Kollektiv ermöglicht es Amateurfunkern, ihre Erfahrungen und Beobachtungen während der Sonnenfinsternisse mit Wissenschaftlern zu teilen.

Die Ionosphäre ist eine komplexe und sich ständig verändernde Schicht der Atmosphäre, was es für Wissenschaftler schwierig macht, sie vollständig zu verstehen. Die Fluktuation der Ionosphäre wird durch die Anwesenheit oder Abwesenheit der Sonne beeinflusst, was zu Veränderungen im Verhalten von Radiowellen führt. Durch die Untersuchung der Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf Radiosendungen hoffen Wissenschaftler, dieses Phänomen besser zu verstehen.

Insgesamt bietet die Teilnahme von Amateurfunkbegeisterten an diesem Experiment eine einzigartige Gelegenheit für Wissenschaftler, Daten über die Auswirkungen von Sonnenfinsternissen auf Funksignale zu sammeln. Es ist ein Beispiel dafür, wie Bürgerwissenschaftler zur wissenschaftlichen Forschung beitragen und unser Verständnis der Welt um uns herum verbessern können.

Quellen:

– Originalartikel: BBC Future – „Die Bürgerwissenschaftler verfolgen Radiosignale während Sonnenfinsternissen“

– Definitionen: Cambridge Dictionary, Wikipedia.