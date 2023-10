Ein Leitfaden zur Beobachtung der ringförmigen Sonnenfinsternis „Ring of Fire“ am 14. Oktober 2023

Wenn Sie nach einem erstklassigen Ort suchen, um die bevorstehende ringförmige Sonnenfinsternis am 14. Oktober 2023 zu beobachten, haben Sie Glück. Wir verfügen über detaillierte Karten, die den Verlauf der Sonnenfinsternis durch das Hill Country, San Antonio und Süd-Zentral-Texas zeigen.

Um die Karten zu lesen, finden Sie hier eine Kurzanleitung:

– Blauer Bereich: Dies zeigt die Region an, in der die vollständige Sonnenfinsternis stattfinden wird und in der der faszinierende „Feuerring“-Effekt sichtbar sein wird.

– Rote Linien: Diese Linien stellen die Dauer der vollständigen Sonnenfinsternis in Minuten und Sekunden dar.

– Weißer Bereich: Dies ist die „Weidezone“, in der bestimmte topografische Merkmale des Mondes sichtbar sind.

Wenn Sie in San Antonio leben oder arbeiten, müssen Sie nicht weit reisen, um die Sonnenfinsternis mitzuerleben. Die gesamte Stadt und Bexar County liegen im Pfad der vollständigen ringförmigen Sonnenfinsternis, was bedeutet, dass der „Feuerring“-Effekt von jedem Ort aus sichtbar ist. Die Dauer der vollen Wirkung variiert je nach Standort und reicht von 3 Minuten im Osten von Bexar County bis zu 4.5 Minuten im Westen von Bexar County.

Außerhalb des Pfades der vollständigen ringförmigen Sonnenfinsternis befindet sich die faszinierende „Weidezone“. Hier streift die Bahn des Mondes das Innere der Sonne und bietet die Gelegenheit, Zeuge eines Phänomens namens „Baily's Beads“ zu werden, bei dem die Sonne durch die Krater des Mondes scheint. Einige Gebiete in der Weidezone umfassen Canyon Lake, New Braunfels, Seguin und Brackettville.

Für diejenigen, die den „Ring of Fire“-Effekt am längsten anhalten möchten, fahren Sie zu den Counties Edwards, Real, Bandera, Medina, Atascosa oder Live Oak. Diese Gebiete werden fast fünf Minuten lang die ringförmige Sonnenfinsternis in der Nähe von Orten wie Rocksprings, Lost Maples State Natural Area, Hondo, Jourdanton und Three Rivers erleben.

Darüber hinaus werden auch die Landkreise Frio, Karnes, Kendall, Kerr, Uvalde und Wilson Zeuge der vollständigen ringförmigen Sonnenfinsternis sein.

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Standort auf den bereitgestellten Karten finden, um Ihren Besuch dieses spektakulären Naturereignisses zu planen.

Quellen:

– Karten und Informationen von KSAT News.