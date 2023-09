Für Oregons ringförmige Sonnenfinsternis sind große Veranstaltungen und Beobachtungspartys geplant

Während die mit Spannung erwartete ringförmige Sonnenfinsternis näher rückt, bereitet sich Oregon auf eine Reihe großer Veranstaltungen und Beobachtungspartys vor, um Zeuge dieses seltenen Himmelsphänomens zu werden. Die „Ring of Fire“-Finsternis findet am 14. Oktober statt und bietet ein spektakuläres Schauspiel, das in Oregon erst 2046 wieder zu sehen sein wird.

Eine Sonnenfinsternis tritt auf, wenn der Neumond zwischen der Erde und der Sonne steht und uns vorübergehend die Sicht auf die Sonne versperrt. Allerdings kommt es zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis, wenn der Mond zu weit entfernt ist, um die Sonne vollständig zu verdecken, was zu einem atemberaubenden Lichtring an den Rändern führt.

Auch wenn die Zuschauer nicht die Möglichkeit haben, die Sonnenkorona, die Hauptattraktion einer totalen Sonnenfinsternis, zu beobachten, können sie dennoch ein Phänomen beobachten, das als „Baily-Perlen“ bekannt ist. Dieses Phänomen tritt auf, wenn das Sonnenlicht durch die zerklüftete Oberfläche des Mondes zu perlen scheint. Zum Schutz der Augen der Zuschauer sind während der gesamten Veranstaltung spezielle Sonnenfinsternisbrillen erforderlich.

Um Zeuge der maximalen Sonnenfinsternis zu werden, müssen sich Einzelpersonen innerhalb eines 90 Meilen breiten Bandes positionieren, das sich von der Küste im Süden Zentral-Oregons erstreckt und Gebiete wie Eugene, Roseburg, Crater Lake und die Alvord-Wüste durchquert. Außerhalb dieses Bandes, einschließlich der Gegend um Portland, werden die Zuschauer eine partielle Sonnenfinsternis erleben, die der totalen Sonnenfinsternis 2017 ähnelt.

Zur Feier dieses himmlischen Ereignisses sind im ganzen Bundesstaat verschiedene Veranstaltungen geplant. Das Eclipse Fest 2023, voraussichtlich die größte Sonnenfinsternis-Veranstaltung in Oregon, bietet Live-Musik, familienfreundliche Aktivitäten und die Beobachtung der Sonnenfinsternis selbst. Eine weitere Veranstaltung, Eclipse Into Nature, soll im Running Y Resort in Klamath Falls stattfinden und am Tag der Sonnenfinsternis Starpartys, Präsentationen und eine öffentliche Beobachtungsparty bieten.

Weitere Orte, an denen Watch-Partys stattfinden, sind der Shore Acres State Park, der für seine atemberaubende Küstenschönheit bekannt ist, und Bullards Beach in Bandon, der eine „Festival of Light“-Watch-Party verspricht. Crater Lake und Fort Rock dürften aufgrund ihrer malerischen Umgebung ebenfalls Besucher anziehen.

Wenn die Spannung zunimmt, ist es wichtig, im Voraus zu planen und Tickets zu sichern oder die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um ein unvergessliches Erlebnis während dieser seltenen ringförmigen Sonnenfinsternis zu gewährleisten.

