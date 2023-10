Die anhaltenden Auswirkungen des kommerziellen Walfangs im 20. Jahrhundert: Verlust der genetischen Vielfalt bei Walen

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Angela Sremba von der Oregon State University (OSU) zeigt, dass die Auswirkungen des kommerziellen Walfangs im 20. Jahrhundert auch heute noch anhalten. Die Forschung zeigt einen erheblichen Verlust der genetischen Vielfalt unter den überlebenden Walpopulationen. Über 2 Millionen Wale wurden in diesem Zeitraum von kommerziellen Walfängern auf der Südhalbkugel getötet, darunter eine erschreckende Anzahl antarktischer Blauwale, Buckelwale und Finnwale.

Der Schwerpunkt der Studie lag auf der Untersuchung genetischer Diversitätsveränderungen bei Großwalen im Südatlantik. Die Forscher analysierten DNA aus Walknochen, die in der Nähe verlassener Walfangstationen auf der Insel South Georgia gefunden wurden. Durch den Vergleich der genetischen Daten dieser jahrhundertealten Knochen mit DNA-Proben heutiger Walpopulationen zeigte die Studie einen ausgeprägten Verlust der mütterlichen DNA-Abstammungslinien bei Blau- und Buckelwalen.

Eine mütterliche Abstammungslinie ist mit dem kulturellen Gedächtnis der Wale verbunden, beispielsweise mit Futter- und Brutplätzen, die von einer Generation zur nächsten weitergegeben werden. Der Verlust einer mütterlichen Abstammung bedeutet den Verlust dieses wertvollen Wissens. Die Insel Südgeorgien, einst ein wichtiger Knotenpunkt des Walfangs, weist noch immer die Überreste dieser ausgedehnten Jagd auf, darunter vereinzelte Walknochen, die durch die kalten Temperaturen konserviert wurden.

Obwohl der kommerzielle Walfang eingestellt wurde und sich die Walpopulationen im Südatlantik allmählich erholen, gab es in der Nähe von South Georgia Island nur eine geringe Anzahl von Walsichtungen, was möglicherweise auf ein lokales Aussterben oder Aussterben der Walpopulationen in der Region hindeutet. Der Verlust des kulturellen Gedächtnisses aufgrund der 60-jährigen Abwesenheit von Walen hat wahrscheinlich zu diesem Phänomen beigetragen. Es gibt jedoch Anzeichen dafür, dass Wale langsam in die Region zurückkehren und möglicherweise ihren Lebensraum nach dem Verlust ihres kulturellen Gedächtnisses wiederentdecken.

Die im Rahmen der Studie durchgeführte DNA-Analyse ergab eine hohe genetische Vielfalt bei Buckel-, Blau- und Finnwalen. Bei Blau- und Buckelwalen kam es jedoch zu einem deutlichen Verlust mütterlicher DNA-Abstammungslinien. Der Mangel an Proben aus der Zeit nach dem Walfang machte es schwierig, Diversitätsunterschiede bei Finnwalen festzustellen.

Die Erhaltung aktueller genetischer Informationen ist von entscheidender Bedeutung, da einige heute lebende Wale möglicherweise zur Zeit des Walfangs gelebt haben und eine Lebenserwartung von bis zu einem Jahrhundert hatten. Wenn diese älteren Wale sterben, könnten weitere mütterliche Abstammungslinien verloren gehen. Um zukünftige Veränderungen messen und erkennen zu können, ist es wichtig, die Vergangenheit zu verstehen.

Die Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Geschichte und die Verluste der Walpopulationen durch den Walfang. Darüber hinaus werden die potenziellen Risiken des Klimawandels hervorgehoben, da steigende Temperaturen zu einer Verschlechterung der DNA in den Walknochen auf der Insel Südgeorgien führen könnten. Die Bewahrung dieser Geschichte ist von größter Bedeutung.

Quelle: The Journal of Heredity