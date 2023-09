Regenwürmer: Schlüsselfaktoren für die globale Nahrungsmittelproduktion

By

Eine aktuelle Studie unter der Leitung von Wissenschaftlern der Colorado State University (CSU) unterstreicht die entscheidende Rolle, die Regenwürmer bei der globalen Nahrungsmittelproduktion spielen. Regenwürmer tragen jedes Jahr zu etwa 6.5 ​​% des weltweiten Getreideertrags und 2.3 % der Hülsenfruchtproduktion bei. Diese neue Studie schätzt, dass Regenwürmer bis zu 140 Millionen Tonnen der jährlich produzierten Nahrungsmittel ausmachen könnten. Regenwürmer sind für den Aufbau der Bodenstruktur verantwortlich, unterstützen die Wasserspeicherung und erleichtern die Nährstoffverfügbarkeit für Pflanzen durch den Abbau organischer Stoffe. Darüber hinaus können Regenwürmer das Pflanzenwachstum fördern, indem sie die Gesamtproduktivität um etwa 25 % steigern.

Die CSU-Forscher Steven Fonte, Nathan Mueller und Marian Hsieh schätzten den Beitrag von Regenwürmern zur globalen Nahrungsmittelproduktion, indem sie Karten der Regenwurmhäufigkeit, der Bodeneigenschaften, der Düngemittelmengen und der Ernteerträge analysierten. Die Analyse ergab, dass Regenwürmer einen größeren Einfluss auf die Getreideproduktion im globalen Süden haben, insbesondere in Afrika südlich der Sahara sowie in Lateinamerika und der Karibik. Dies ist wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass diese Regionen stärker auf organische Stoffe wie Mist und Ernterückstände angewiesen sind, die die positive Wirkung von Regenwürmern auf Pflanzen stimulieren.

Die Studie unterstreicht die Bedeutung der Bodenbiodiversität und die Notwendigkeit nachhaltiger Bodenbewirtschaftungspraktiken. Fonte betont, dass gesunde Böden spürbare positive Auswirkungen auf die Pflanzenproduktion haben können. Darüber hinaus deuten neuere Forschungsergebnisse darauf hin, dass Böden bis zu der Hälfte der weltweiten Artenvielfalt enthalten, was sich erheblich auf die Ernteerträge auswirkt. Fonte hofft, dass diese Studie die weitere Erforschung der positiven Vorteile anregt, die andere Bodenorganismen, insbesondere mikrobielle Gemeinschaften, auf die landwirtschaftliche Produktivität haben.

Diese Forschung hat wichtige Auswirkungen über die Lebensmittelproduktion hinaus. Regenwürmer können helfen, Dürre und Erosion zu mildern, indem sie die Porosität des Bodens und die Wasserretention verbessern. Allerdings plädieren die Forscher nicht für die Einführung von Regenwürmern in neue Lebensräume. Stattdessen heben sie das Potenzial hervor, die landwirtschaftliche Produktivität zu steigern und die Abhängigkeit von Agrochemikalien durch ein verbessertes bodenbiologisches Management in Gebieten zu verringern, in denen bereits Regenwürmer vorkommen.

Insgesamt beleuchtet diese Studie die entscheidende Rolle von Regenwürmern in der globalen Nahrungsmittelproduktion und betont die Bedeutung der Bodenbiodiversität für eine nachhaltige Landwirtschaft.

Quellen:

– Steven Fonte, Regenwürmer tragen erheblich zur globalen Nahrungsmittelproduktion bei, Nature Communications (2023)

– Colorado State University