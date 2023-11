Die Geheimnisse der Antarktis entschlüsseln: Untersuchung der Auswirkungen von Wirbeln auf den antarktischen Zirkumpolarstrom

Diese Woche begab sich eine ehrgeizige wissenschaftliche Expedition auf eine Reise, um das „leckende“ Herz des Antarktischen Zirkumpolarstroms (ACC) zu erforschen. Der ACC, bekannt als die stärkste Strömung der Welt, spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz des eisigen Kontinents vor warmem Wasser. Es gibt jedoch Bedenken, da Wissenschaftler vermuten, dass Wirbel, wirbelnde Wasserformationen, die sich entgegen der Strömungsrichtung bewegen, als Einfallstore für die Hitze dienen könnten, um in die Region einzudringen.

Unter der Leitung von CSIRO und der Australian Antarctic Program Partnership hat ein engagiertes Wissenschaftsteam an Bord des CSIRO-Forschungsschiffs Investigator die Segel gesetzt, um diese potenziellen „Einfallstore“ zu untersuchen und wertvolle Daten zu sammeln, um zu verstehen, warum diese Lecks auftreten. Im Laufe der nächsten fünf Wochen wird das Team von Hobart aus nach Süden reisen, modernste Beobachtungsausrüstung einsetzen und unermüdlich rund um die Uhr in 12-Stunden-Schichten arbeiten.

Bei der Expedition kommen autonome Tiefseegleiter zum Einsatz, die Wassersäulen bis zu einer Tiefe von 1000 Metern beproben. Diese vom Schiff aus gesteuerten oder ferngesteuerten Segelflugzeuge bieten Einblicke in die komplizierte Struktur feiner Strukturen im Ozean. Darüber hinaus misst ein schwimmendes Verankerungssystem, ein sogenanntes Hochmoor, das mit 35 Instrumenten ausgestattet ist, Salzgehalt, Temperatur, Sauerstoff und Strömungen. Dieses System wird für einen umfassenden Zeitraum von 18 Monaten im Herzen des Forschungsstandortes verankert. Auf der Reise werden außerdem Argo-Schwimmer sowie Leitfähigkeits-, Temperatur- und Tiefensensoren (CTDs) zum Einsatz kommen, um Daten über verschiedene Wassereigenschaften zu sammeln.

Während das Schiff in die Geheimnisse des Ozeans eintaucht, ist ein weiterer Bestandteil dieser bahnbrechenden Expedition der neu gestartete SWOT-Satellit (Surface Water and Ocean Topography). Der von der NASA und der französischen Raumfahrtbehörde gemeinsam entwickelte Satellit bietet mit seinen hochauflösenden Messungen einen beispiellosen Einblick in die Dynamik der Ozeane. Der SWOT-Satellit ermöglicht es Wissenschaftlern, feinskalige Merkmale zu beobachten, die sich von den großen Wirbeln lösen, und liefert so wertvolle Einblicke in die komplizierten Funktionsweisen des Ozeans.

Die Implikationen dieser Forschung gehen weit über den Bereich der Wissenschaft hinaus. Da das Meereis auf Rekordtiefs schrumpft und die Antarktis beispiellose Veränderungen erlebt, ist das Verständnis dieser komplizierten Wechselwirkungen von entscheidender Bedeutung. Meereis dient als lebenswichtiger Puffer, der das Sonnenlicht reflektiert und verhindert, dass Landeis in den Ozean schmilzt. Sein Rückgang könnte drastische Auswirkungen auf den globalen Meeresspiegel haben. Durch die Teilnahme am Paris Call for Glaciers and Poles hat Australien sein Engagement für die Bekämpfung des Klimawandels und die Untersuchung seiner Auswirkungen auf die südlichsten Gebiete unseres Planeten unter Beweis gestellt.

FAQ:

F: Was ist der Antarktische Zirkumpolarstrom (ACC)?

A: Der ACC ist die stärkste Strömung der Welt, die von Ost nach West um die Antarktis fließt und als Schutzschild gegen warmes Wasser fungiert.

F: Was sind Wirbel?

A: Wirbel sind wirbelnde Wasserformationen, die sich entgegen der Strömungsrichtung bewegen.

F: Warum ist es wichtig, die Auswirkungen von Wirbeln auf den ACC zu untersuchen?

A: Wissenschaftler vermuten, dass Wirbel als Einfallstor für Wärme dienen könnten, um in die Antarktisregion einzudringen, was möglicherweise zum Abschmelzen von Gletschern führen und zum Anstieg des Meeresspiegels beitragen könnte.

F: Welche Werkzeuge und Ausrüstung werden bei der Expedition verwendet?

A: Die Expedition umfasst den Einsatz autonomer Tiefseegleiter, eines schwimmenden Verankerungssystems, Argo-Floats sowie Leitfähigkeits-, Temperatur- und Tiefensensoren (CTDs), um Daten über die Wassereigenschaften zu sammeln.

F: Welche Bedeutung hat der SWOT-Satellit?

A: Der neu gestartete SWOT-Satellit liefert hochauflösende Messungen der Ozeandynamik und ermöglicht es Wissenschaftlern, feinskalige Merkmale zu beobachten, die zuvor unzugänglich waren, und trägt so zu einem besseren Verständnis der komplexen Funktionsweise des Ozeans bei.