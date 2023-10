Wissenschaftler entdecken, dass der innere Kern der Erde überraschend weich ist

By

Wissenschaftler haben eine faszinierende Entdeckung über den inneren Erdkern gemacht und damit die bisherige Annahme in Frage gestellt, es handele sich dabei um eine feste Metallmasse. Eine neue Studie legt nahe, dass die Weichheit des inneren Kerns durch hyperaktive Atome verursacht wird, die sich in ihrer Molekülstruktur stärker bewegen als bisher angenommen.

Der innere Kern, der hauptsächlich aus Eisen besteht, ist ein massiver kugelförmiger Klumpen mit einem Durchmesser von etwa 760 Meilen und einem geschätzten Alter von mindestens 1 Milliarde Jahren. Es ist vom äußeren Kern umgeben, einem wirbelnden Meer aus flüssigen Metallen, das außerdem vom Mantel umgeben ist – einer Schicht aus geschmolzenem Gestein direkt unter der festen Erdkruste.

Zunächst gingen Experten davon aus, dass der enorme Druck im Zentrum des Kerns diesen vollständig verfestigen und die in einem hexagonalen Gitter angeordneten Eisenatome immobilisieren würde. Allerdings offenbarten seismische Wellen von Erdbeben im Jahr 2021 Inkonsistenzen im inneren Kern, was Wissenschaftler dazu veranlasste, ihn als „matschige verborgene Welt“ zu bezeichnen.

Für diese Weichheit wurden verschiedene Erklärungen vorgeschlagen, darunter das Einschließen von flüssigem Eisen im Kern oder die Existenz eines „superionischen Zustands“, in dem Atome anderer Elemente wie Kohlenstoff und Wasserstoff ständig durch das Gitter aus Eisenatomen fließen.

In einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Earth, Atmospheric and Planetary Sciences veröffentlicht wurde, präsentierten Forscher eine alternative Erklärung. Sie simulierten den starken Druck im inneren Kern im Labor und beobachteten das Verhalten von Eisenatomen unter diesen Bedingungen. Diese Daten wurden dann verwendet, um einen simulierten virtuellen Kern namens „Superzelle“ zu erstellen.

Die Superzellensimulationen ergaben, dass sich die Eisenatome innerhalb ihrer Struktur freier bewegen können als bisher angenommen und sogar ihre Position innerhalb des Gitters ändern können, ohne dessen Gesamtform zu beeinträchtigen. Dieses als „kollektive Bewegung“ bekannte Phänomen trägt zur Weichheit des inneren Kerns und seiner Schwäche gegenüber Scherkräften bei.

Die Ergebnisse dieser Studie eröffnen neue Einblicke in die Geheimnisse des inneren Kerns und seine Rolle bei der Erzeugung des Erdmagnetfelds. Das Verständnis der dynamischen Prozesse und der Entwicklung des inneren Kerns wird durch diesen grundlegenden Mechanismus weiter verbessert.

Insgesamt zeigt diese Studie, dass der innere Kern der Erde aufgrund der Hyperaktivität der darin enthaltenen Atome unerwartet flexibel ist. Diese Entdeckung stellt unser bisheriges Verständnis der starren Natur des Kerns in Frage und bietet ein tieferes Verständnis der Komplexität der inneren Struktur unseres Planeten.

