Der innere Kern der Erde: Überraschend weich und hyperaktiv

Wissenschaftler haben eine überraschende Entdeckung über den inneren Erdkern gemacht. Lange glaubte man, es handele sich um eine feste und unbewegliche Metallmasse, doch Forscher haben herausgefunden, dass der innere Kern tatsächlich weicher sein könnte als bisher angenommen. Eine neue Studie legt nahe, dass die Weichheit des inneren Kerns möglicherweise auf hyperaktive Atome zurückzuführen ist, die sich innerhalb ihrer Molekülstruktur freier bewegen.

Der innere Kern ist eine massive Kugel, die größtenteils aus Eisen besteht, einen Durchmesser von etwa 760 Meilen hat und mindestens 1 Milliarde Jahre alt ist. Es ist vom äußeren Kern umgeben, der aus wirbelnden flüssigen Metallen besteht, und wird außerdem vom Mantel umhüllt, einer Schicht aus geschmolzenem Gestein direkt unter der festen Erdkruste.

Wissenschaftler glaubten zunächst, dass der enorme Druck im Kern unseres Planeten ihn vollständig verfestigen würde, mit Eisenatomen, die in einem starren sechseckigen Gitter angeordnet wären. Allerdings offenbarten seismische Wellen von Erdbeben Inkonsistenzen im inneren Kern, was dazu führte, dass dieser als „matschige verborgene Welt“ beschrieben wurde.

Frühere Studien deuteten darauf hin, dass die Weichheit des inneren Kerns auf das Vorhandensein von eingeschlossenem flüssigem Eisen oder einen „superionischen Zustand“ zurückzuführen sein könnte, in dem sich Atome aus Elementen wie Kohlenstoff und Wasserstoff ständig durch das Gitter der Eisenatome bewegen.

In einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Earth, Atmospheric and Planetary Sciences veröffentlicht wurde, stellten Forscher den intensiven Druck des inneren Kerns in einer Laborumgebung nach. Sie beobachteten, wie sich Eisenatome unter diesen Bedingungen verhielten, und erstellten mithilfe von Computersimulationen einen virtuellen Kern, die sogenannte „Superzelle“.

Die Simulationen zeigten, dass sich Eisenatome im inneren Kern gemeinsam bewegen und dabei ihre Position innerhalb des Gitters ändern können, ohne dessen Struktur zu beeinträchtigen. Diese erhöhte Bewegung, bekannt als „kollektive Bewegung“, macht den inneren Kern weniger steif und schwächer gegenüber Scherkräften.

Die Weichheit des inneren Kerns könnte unter anderem möglicherweise Licht auf die Entstehung des Erdmagnetfelds werfen. Das Verständnis der dynamischen Prozesse und der Entwicklung des inneren Kerns ist entscheidend, um Einblicke in die Zusammensetzung und das Verhalten unseres Planeten zu gewinnen.

Durch die Aufklärung des grundlegenden Mechanismus hinter der Weichheit des inneren Kerns hoffen Wissenschaftler, ihr Verständnis des Erdinneren und seiner Auswirkungen auf unseren Planeten als Ganzes zu vertiefen.