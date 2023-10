Neu entdeckte binäre supermassereiche Schwarze Löcher enthüllen die chaotischen Folgen kosmischer Kollisionen

By

Nach einer verheerenden kosmischen Kollision vor etwa einer Milliarde Jahren haben Astronomen eine erstaunliche Entdeckung gemacht. In den Trümmern dieser Kollision, an der zwei Spiralgalaxien beteiligt waren, wurden zwei monströse Schwarze Löcher gefunden. Diese kolossalen Objekte, die als supermassereiche Schwarze Löcher bekannt sind, befinden sich etwa 90 Millionen Lichtjahre von unserem Standort entfernt.

Das Gemini South-Teleskop auf dem Berg Cerro Pachón in den chilenischen Anden enthüllte dieses Doppelsystem aus Schwarzen Löchern, als es das turbulente Zentrum der verschmolzenen Galaxie mit der Bezeichnung NGC 7727 beobachtete. Der Zustand von NGC 7727 ist für Astronomen von besonderer Bedeutung. denn es bietet einen Einblick in das zukünftige Aussehen unserer eigenen Milchstraßengalaxie, wenn sie in etwa 4.5 Milliarden Jahren mit ihrer benachbarten Spiralgalaxie Andromeda kollidiert. Derzeit ist Andromeda etwa 2.5 Millionen Lichtjahre von unserer Heimatgalaxie entfernt.

Diese bemerkenswerten supermassiven Schwarzen Löcher scheinen in einem Orbitaltanz gefangen zu sein und besitzen jeweils eine atemberaubende Masse. Das erste Schwarze Loch hat eine Masse, die 154 Millionen Mal so groß ist wie die unserer Sonne, während das zweite Schwarze Loch eine Masse hat, die 6.3 Millionen Mal so groß ist wie unsere Sonne. Derzeit sind die beiden Schwarzen Löcher 1,600 Lichtjahre voneinander entfernt, aber im Laufe der Zeit werden sie gravitativ zusammenlaufen und schließlich verschmelzen. Diese Verschmelzung wird ein noch mächtigeres supermassereiches Schwarzes Loch hervorbringen, das die Massen seiner Vorgänger vereint.

Der Prozess, der zur Verschmelzung dieser Schwarzen Löcher führt, wird durch die Emission von Gravitationswellen erleichtert, die vom System ausgehen, wenn die Schwarzen Löcher einander umkreisen. Diese Wellen tragen Drehimpulse mit sich, was dazu führt, dass sich die Schwarzen Löcher über längere Zeiträume immer weiter aneinander annähern. Astronomen schätzen, dass die Schwarzen Löcher in etwa 250 Millionen Jahren kollidieren und verschmelzen und ein riesiges Himmelsobjekt entstehen lassen.

Die Entdeckung dieser binären supermassiven Schwarzen Löcher wirft Licht auf die chaotischen Folgen galaktischer Kollisionen. In der Anfangsphase der Verschmelzung hätten die konkurrierenden Gravitationskräfte der Schwarzen Löcher die Strukturen ihrer Heimatgalaxien zerstört und Sterne und Staub aus ihren Kernen geschleudert. Dieses von Astronomen beobachtbare Phänomen führt zu einer Veränderung der Galaxienformen. Im Fall von NGC 7727 ist es zu einem komplizierten und formlosen Gebilde geworden, ohne die erkennbaren Spiralarme, die zuvor seine Galaxien definierten.

Bilder, die mit dem Gemini Multi-Object Spectrograph (GMOS) des Gemini South-Teleskops aufgenommen wurden, zeigen anschaulich die kosmischen Turbulenzen in NGC 7727. Riesige Bänder aus interstellarem Staub und Gas, die ätherischen Spinnennetzen ähneln, umhüllen die verschmelzenden Herzen der Vorläufergalaxien. Darüber hinaus weist die Galaxie verstreute Regionen intensiver Sternentstehung auf, sogenannte „Starburst-Regionen“, die entstehen, wenn gasreiche Galaxien kollidieren und so zur Entstehung neuer Sterne führen.

Während sich NGC 7727 weiterentwickelt und die Sternentstehung abnimmt, nimmt sie nach und nach die Form einer elliptischen Galaxie an, die von älteren Sternen bevölkert ist. Sein Kern wird ein einzelnes supermassereiches Schwarzes Loch beherbergen, dessen Masse dem 160.3-fachen unserer Sonnenmasse entspricht. Diese einzigartige Entdeckung liefert nicht nur entscheidende Einblicke in die Folgen galaktischer Verschmelzungen, sondern unterstreicht auch die Komplexität und Vielfalt der kosmischen Landschaft, die uns umgibt.

Häufigste Fragen

1. Was sind supermassereiche Schwarze Löcher?

Supermassereiche Schwarze Löcher sind extrem massereiche Himmelsobjekte, die sich in den Zentren von Galaxien befinden. Sie sind deutlich größer als stellare Schwarze Löcher und können Massen haben, die millionen- oder sogar milliardenfach größer sind als die unserer Sonne.

2. Wie verschmelzen Schwarze Löcher?

Schwarze Löcher verschmelzen durch die Emission von Gravitationswellen, wodurch sie sich allmählich einander annähern. Mit der Zeit zerfallen ihre Umlaufbahnen, was zu einer Kollision und anschließenden Verschmelzung führt.

3. Was passiert bei einer galaktischen Kollision?

Bei einer Kollision zweier Galaxien zerstören die Gravitationskräfte der Schwarzen Löcher in jeder Galaxie die Strukturen der Galaxien. Sterne und Staub werden aus ihrer ursprünglichen Position geschleudert, was zu einer Veränderung der Galaxienformen führt.

4. Was ist die Starburst-Region?

Starburst-Regionen sind Bereiche innerhalb von Galaxien, in denen eine intensive Sternentstehung stattfindet. Dieses Phänomen wird häufig durch die Kollision gasreicher Galaxien ausgelöst, die zum Einstrom von dichtem Gas und Staub führt, der für die Bildung neuer Sterne notwendig ist.

5. Was wird in Zukunft mit NGC 7727 passieren?

Im Laufe der Zeit wird NGC 7727 weitere Veränderungen erfahren. Wenn die Sternentstehung nachlässt, nimmt die Galaxie die Form einer elliptischen Galaxie an und wird von älteren Sternen dominiert. Es wird in seinem Kern ein einzelnes supermassereiches Schwarzes Loch behalten.