Wissenschaftler entdecken hohe Heliumwerte in arktischer Lava, was darauf hindeutet, dass der Erdkern undicht ist

Wissenschaftler haben eine faszinierende Entdeckung gemacht, die auf ein Leck im Erdkern hinweisen könnte. In 3 Millionen Jahre alten Lavaströmen auf Baffin Island im arktischen Archipel wurden große Mengen an Helium-62 (³He), einem seltenen Isotop, gefunden. Dieser Befund stellt die Annahme in Frage, dass der Erdkern, eine riesige Kugel aus geschmolzenem Eisen im Zentrum des Planeten, eingekapselt und isoliert ist.

Typischerweise stammt „Er in Gesteinen aus Material, das in den frühen Stadien der Existenz des Planeten von der Sonne bombardiert wurde.“ Da die Erde nicht viel ³He produziert und das Wenige aufgrund der Sonneneinstrahlung in den Weltraum entweicht, ist es heute ungewöhnlich, hohe Konzentrationen dieses Isotops in Gesteinen zu entdecken. Der Großteil der ³He-reichen Gesteine ​​lässt sich bis in den Erdmantel zurückverfolgen.

Die in den Lava-Olivin-Gesteinen der Baffininseln gefundenen Konzentrationen von „He“ übersteigen bei weitem das, was Wissenschaftler für möglich hielten. Der Erdmantel, der ständig Lava freisetzt und Teile der Erdkruste aufnimmt, verliert mit der Zeit auf natürliche Weise einen Teil des ursprünglich erhaltenen ³He. Wenn jedoch die Menge an ³He in einem Gestein einen bestimmten Grenzwert überschreitet, deutet dies darauf hin, dass das Helium aus einer anderen Quelle stammt.

Diese Entdeckung veranlasst Forscher, über die Möglichkeit nachzudenken, dass das Helium aus dem Erdkern stammt. Dies stellt das bisherige Verständnis in Frage, dass der Kern und die äußeren Schichten des Planeten, einschließlich Mantel und Kruste, chemisch stabil sind und kein Material zwischen ihnen übertragen. Wenn dieser Befund zutrifft, deutet dies darauf hin, dass das tiefe Innere unseres Planeten dynamischer ist als bisher angenommen, wobei sich Elemente zwischen dem metallischen Kern und den felsigen Teilen der Erde bewegen.

Derzeit laufen weitere Untersuchungen, um festzustellen, ob auch andere Elemente als Helium aus dem Erdkern austreten und wie und wann diese Elemente in die felsigen Bestandteile des Planeten wandern. Diese bahnbrechende Studie beleuchtet die komplexe und dynamische Natur unseres Planeten und hat das Potenzial, unser Verständnis seiner inneren Prozesse zu überarbeiten.

