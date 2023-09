Das Wachstum der Erdkruste: Langsam und stetig

By

Eine aktuelle Studie von Forschern der Pennsylvania State University stellt die bestehenden Theorien über die schnelle Bildung der tektonischen Platten der Erde in Frage. Die in der Fachzeitschrift Geochemical Perspective Letters veröffentlichte Studie präsentiert Beweise, die der Annahme widersprechen, dass vor etwa drei Milliarden Jahren plötzlich tektonische Aktivität auftrat. Stattdessen vermuten die Forscher, dass das Wachstum der Erdkruste im Laufe der Zeit allmählich erfolgte.

Der Hauptautor Jesse Reimink, Assistenzprofessor für Geowissenschaften, erklärt, dass die vorherrschende Theorie einen stagnierenden Deckelplaneten ohne tektonische Aktivität vor einer plötzlichen Verschiebung zu tektonischen Platten nahelegt. Die Ergebnisse der Studie zeigen jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Um die Entstehung der Erdkruste aufzuzeichnen, analysierten die Forscher die chemische Zusammensetzung und das Alter von über 600,000 Proben der ältesten bekannten Gesteine ​​auf dem Planeten.

Frühere Forschungen stützten sich auf einzelne Mineralien, um die Krustenwachstumsrate abzuschätzen, diese Methode war jedoch fehleranfällig. Mineralien können zu einem späteren Zeitpunkt teilweise rekristallisieren, was zu ungenauen Berechnungen über den Zeitpunkt ihrer Entstehung führt. Um dies zu überwinden, entwickelten die Forscher eine einzigartige Methode, die die Überarbeitung und Neubildung von magmatischen Gesteinen im Laufe der Zeit berücksichtigt. Durch die Kalibrierung der in den Gesteinsaufzeichnungen dokumentierten Nachbearbeitung konnten sie die Wachstumskurve der Erdkruste bestimmen.

Beim Vergleich ihrer neu berechneten Kurve mit früheren Schätzungen, die auf Mineralaufzeichnungen basierten, stellten die Forscher fest, dass die langsame Bildung von Kontinenten besser mit den gesteinsbasierten Daten übereinstimmt. Die Bildung von Kontinenten und tektonischen Platten begann wahrscheinlich vor etwa 4 Milliarden Jahren, viel früher als bisher angenommen, und dauerte über einen längeren Zeitraum.

Reimink warnt jedoch davor, dass die Forschung aufgrund der begrenzten Daten, die die ersten Milliarden Jahre der Erdgeschichte abdecken, nicht schlüssig sei. Gesteine, die älter als 3 Milliarden Jahre sind, sind selten und solche, die älter als 4 Milliarden Jahre sind, kommen nur an wenigen abgelegenen Orten vor. Dennoch liefert diese Studie wertvolle Einblicke in das Wachstum der Erdkruste und stellt die vorherrschenden Theorien über die schnelle Entstehung tektonischer Aktivität in Frage.

Die moderne Plattentektonik, die die Erdkruste ständig recycelt, ist für die reiche Artenvielfalt und geologische Vielfalt des Planeten verantwortlich. Es stellt jedoch auch eine Herausforderung für die Untersuchung der Gesteinsaufzeichnungen dar, da ältere Gesteine ​​selten sind. Trotz dieser Einschränkungen trägt die Forschung zu unserem Verständnis des langsamen und stetigen Wachstums der Erdkruste über Milliarden von Jahren bei.

