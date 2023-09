Hochenergetische Elektronen von der Erde stehen im Zusammenhang mit der Wasserbildung auf dem Mond

By

Eine aktuelle Studie unter der Leitung eines Planetenforschers der Universität von Hawaii in Manoa hat eine bahnbrechende Entdeckung über den Ursprung des Wassers auf dem Mond enthüllt. Die Forscher fanden heraus, dass energiereiche Elektronen in der Plasmaschicht der Erde eine wichtige Rolle bei den Erosionsprozessen auf der Mondoberfläche spielen und möglicherweise zur Entstehung von Wasser beitragen. Ihre Ergebnisse wurden in der Zeitschrift Nature Astronomy veröffentlicht.

Die Konzentration und Verteilung des Wassers auf dem Mond sind entscheidend für das Verständnis seiner Entstehung und Entwicklung. Darüber hinaus könnte diese Entdeckung Aufschluss über den Ursprung des Wassereises geben, das in dauerhaft beschatteten Regionen des Mondes zu finden ist.

Das Erdmagnetfeld, bekannt als Magnetosphäre, schützt unseren Planeten vor Weltraumwetter und schädlicher Strahlung der Sonne. Durch die Wechselwirkung zwischen dem Sonnenwind und der Magnetosphäre entsteht ein länglicher magnetischer Schweif, der als Plasmaschicht bezeichnet wird und hochenergetische Elektronen und Ionen enthält. Diese Teilchen können sowohl von der Erde als auch vom Sonnenwind stammen.

Bisherige Studien konzentrierten sich auf den Einfluss energiereicher Ionen aus dem Sonnenwind auf die Weltraumverwitterung von Himmelskörpern wie dem Mond. Diese neue Forschung verdeutlicht jedoch die Rolle energiereicher Elektronen von der Erde bei den Erosionsprozessen auf der Mondoberfläche. Die Forscher analysierten Fernerkundungsdaten, die während der indischen Mission Chandrayaan-1 vom Instrument Moon Mineralogy Mapper gewonnen wurden, um Veränderungen in der Wasserbildung zu untersuchen, während sich der Mond durch den Magnetschweif der Erde bewegte.

Überraschenderweise zeigten die Beobachtungen, dass die Wasserbildung im Magnetschweif der Erde ähnlich war wie damals, als sich der Mond außerhalb des Magnetschweifs befand, wo er vom Sonnenwind bombardiert wird. Dies deutet darauf hin, dass es möglicherweise zusätzliche Entstehungsprozesse oder neue Wasserquellen gibt, die nicht direkt mit dem Sonnenwind zusammenhängen. Die Forscher vermuten, dass die Strahlung hochenergetischer Elektronen für diese Effekte verantwortlich sein könnte.

Der Zusammenhang zwischen Erde und Mond im Hinblick auf die Wasserbildung und Oberflächenentwicklung ist noch immer nicht vollständig geklärt. Weitere Forschung, einschließlich Mondmissionen im Rahmen des Artemis-Programms der NASA, wird erforderlich sein, um die Plasmaumgebung und die Wasserpräsenz auf der Mondpoloberfläche während verschiedener Phasen der Reise des Mondes durch den Magnetschweif der Erde zu überwachen.

Quellen:

– Universität von Hawaii in Manoa, Naturastronomie