Uralte Vulkangesteine ​​beherbergen ein riesiges Wasserreservoir unter Neuseelands Meeresboden

Wissenschaftler haben kürzlich vor der Küste Neuseelands ein riesiges Wasserreservoir entdeckt, das tief unter dem Meeresboden verborgen ist. Dieser Befund könnte das Auftreten von Slow-Motion-Erdbeben in der Region erklären. Das Wasserreservoir entstand vor 120–125 Millionen Jahren in der frühen Kreidezeit, als sich vulkanisches Gestein, das aus einer Lavawolke stammte, die in ihrer Größe mit der der Vereinigten Staaten vergleichbar war, zu einem riesigen Plateau verfestigte. Seitdem haben Sedimentschichten diese Felsen bedeckt und die Beweise ihrer explosiven Vergangenheit 2 Meilen unter dem Meeresboden des Pazifischen Ozeans begraben.

Forscher entdeckten Verwerfungslinien entlang der Ostküste der Nordinsel Neuseelands und stellten fest, dass die alten Gesteine ​​außergewöhnlich „nass“ waren und fast die Hälfte ihres Volumens aus Wasser bestanden. Dies ist für Gesteine ​​dieses Alters ungewöhnlich, da die normale Meereskruste voraussichtlich deutlich weniger Wasser enthalten wird. Die poröse, wabenartige Struktur dieser Gesteine, die von flachen Meeren erodiert wurden, die einst das Vulkanplateau umgaben, ermöglichte es ihnen, über Millionen von Jahren Wasser wie ein Grundwasserleiter aufzunehmen und zu speichern.

Dieses neu entdeckte Wasserreservoir liegt 9.3 km von der Hikurangi-Verwerfung entfernt, wo die pazifische tektonische Platte unter die australische Platte in den Erdmantel abtaucht. Die Wechselwirkung zwischen diesen Platten erzeugt Zeitlupenbeben, die als „Slow-Slip“-Ereignisse bekannt sind. Es wurde beobachtet, dass solche Ereignisse häufig mit Wassereinlagerungen in den Gesteinen verbunden sind. Durch das Wasser können Hochdruckverhältnisse entstehen, die den Gleitvorgang behindern und plötzliche Ausrutscher verhindern.

Die Existenz dieses Wasserreservoirs könnte die harmlosen, langsamen Erdbeben erklären, die alle ein bis zwei Jahre an der Hikurangi-Verwerfung auftreten. Allerdings sind weitere Untersuchungen erforderlich, um die genauen Auswirkungen des Wasserreservoirs auf die Verwerfung zu verstehen. Mithilfe seismischer Scans wurde ein 3D-Bild der Unterwasserregion erstellt und das Reservoir lokalisiert. Allerdings werden Bohrungen tief in den Meeresboden notwendig sein, um die Ausdehnung des Reservoirs und seine Auswirkungen auf den Druck rund um die Verwerfung zu bestimmen.

Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die geologischen Prozesse tief in der Erdkruste und könnte Auswirkungen auf das Verständnis der Erdbebendynamik in anderen Subduktionszonen auf der ganzen Welt haben.

