Der verborgene alte Meeresboden, der den Erdkern umhüllt, wird in einer neuen hochauflösenden Karte enthüllt

Eine aktuelle Studie hat eine bahnbrechende Entdeckung über die südliche Hemisphäre der Erde enthüllt: eine dünne, aber dichte Schicht des alten Meeresbodens, die sich um den Kern legt. Dieses bisher unbekannte Merkmal existiert etwa 2,900 Kilometer (1,800 Meilen) unter der Oberfläche, an der Kern-Mantel-Grenze (CMB). Geologen verlassen sich seit langem auf seismische Untersuchungen, um Einblicke in die innere Struktur unseres Planeten zu gewinnen, und diese neue Forschung hat gezeigt, dass die Komplexität des Erdinneren weitaus größer ist als bisher angenommen.

Die von der Geologin Samantha Hansen von der University of Alabama und ihren Kollegen durchgeführte Studie nutzte seismische Wellen von Erdbeben auf der Südhalbkugel, um die ULVZ-Struktur (Ultralow Velocity Zones) entlang des CMB zu untersuchen. Durch die Analyse der Bewegung und Wechselwirkung dieser seismischen Wellen konnten Forscher die Zusammensetzung des Materials unter der Erdoberfläche kartieren. Es wird angenommen, dass es sich bei den ULVZs, in denen sich die Schallwellen langsamer ausbreiten, um über Millionen von Jahren vergrabene ozeanische Kruste handelt.

Die in der Studie vorgestellten Simulationen deuten darauf hin, dass Konvektionsströme den alten Meeresboden an seinen heutigen Standort verschoben haben könnten, obwohl er sich nicht in der Nähe erkannter Subduktionszonen an der Oberfläche befand. Während andere Erklärungen nicht vollständig ausgeschlossen wurden, scheint die Meeresbodenhypothese derzeit die plausibelste Erklärung für die ULVZs zu sein. Die Forscher gehen auch davon aus, dass die alte Ozeankruste den gesamten Kern umhüllen könnte, obwohl dies aufgrund ihrer Dünnheit schwer zu bestätigen ist.

Die Implikationen dieser Entdeckung sind für verschiedene Forschungsbereiche von Bedeutung. Das Verständnis der Feinheiten der Zusammensetzung der Erde ist entscheidend für die Untersuchung von Phänomenen wie Vulkanausbrüchen und den Schwankungen des Magnetfelds des Planeten, das uns im Weltraum vor Sonnenstrahlung schützt. Darüber hinaus liefert die Entdeckung, wie Wärme aus dem Kern in den Erdmantel entweicht, wertvolle Einblicke in die Gesamtprozesse der Erde.

Diese hochauflösende Karte der verborgenen Geologie der Erde zeigt die tiefgreifenden Zusammenhänge zwischen den flachen und tiefen Strukturen der Erde und wirft Licht auf die komplexen Mechanismen, die unseren Planeten antreiben. Während die seismischen Untersuchungen in Zukunft fortgesetzt werden, werden weitere Details und ein umfassenderes Verständnis des Erdinneren bekannt gegeben.

