Die blaue Maschine: Wie der Ozean funktioniert

In ihrem neuen Buch „The Blue Machine: How the Ocean Works“ befasst sich die britische Ozeanographin und Rundfunksprecherin Helen Czerski mit der faszinierenden Welt der Ozeane und ihren immensen Auswirkungen auf unseren Planeten. Von seiner Rolle bei der Gestaltung von Zivilisationen bis hin zu seinem Einfluss auf Wettersysteme deckt Czerski das Innenleben dieser riesigen Wasserfläche auf.

Czerski beschreibt den Ozean als Motor und erklärt, dass er durch die Umwandlung von Wärmeenergie in Bewegung funktioniert. Der Ozean besteht aus verschiedenen Schichten, mit einer warmen Schicht oben und kälterem Wasser unten. Diese Schichten sind durch Pfropflöcher in der Nähe der Pole miteinander verbunden und treiben die Zirkulation an, wenn das Wasser nach unten fließt, über Hunderte von Jahren am Meeresboden entlang wandert und in anderen Gebieten wieder an die Oberfläche tritt. Diese Zirkulation spielt eine entscheidende Rolle bei der Wärmeübertragung vom Äquator zu den Polen, bei der Gestaltung des Klimas und bei der Beeinflussung des Lebens auf der Erde.

Im Gegensatz zum Blick auf ein flaches und ruhiges Meer offenbart Czerski die komplexe und dynamische Natur der Unterwasserwelt. Zwei Faktoren treiben den Motor des Ozeans an: die Erdrotation und die Dichte des Wassers. Das Mischen von Wasser erfordert Energiezufuhr, und unterschiedliche Wasserdichten führen zu einer Schichtung, ähnlich wie die Schichten in einem Cocktail. Wärmeres, weniger dichtes Wasser liegt auf kälterem, dichterem Wasser und bildet so unterschiedliche Schichten, die sich nicht vermischen. Diese Schichtung ist für das Leben im Ozean von entscheidender Bedeutung, da sie das Absinken von Nährstoffen von der Oberfläche ermöglicht. In der Nähe der Ränder und Pole, wo die Schichten verbunden werden können, gedeiht das Leben aufgrund des Auftriebs und der Verfügbarkeit dieser lebenswichtigen Nährstoffe.

Die Bewegung des Ozeans erfolgt hauptsächlich horizontal und wird durch Winde und die Rotation des Planeten beeinflusst. Zirkulierende Strömungen transportieren Wärme vom Äquator zu den Polen, verteilen Energie neu und beeinflussen das Wettergeschehen. Der Ozean dient als Batterie der Erde und speichert und verteilt die Sonnenenergie, die das Wettersystem antreibt und die Entstehung von Hurrikanen sowie die Eisverteilung beeinflusst.

Das Verständnis der inneren Funktionsweise des Ozeans ist entscheidend für das Verständnis der Vernetzung der Systeme unseres Planeten. Czerskis Buch bietet wertvolle Einblicke in die komplexen Prozesse, die unsere Welt geformt haben und weiterhin ihre Zukunft beeinflussen.

