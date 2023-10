Verbrannte Raketenkörper und Satelliten hinterlassen Spuren von Metallpartikeln in der Erdatmosphäre

By

Eine aktuelle Studie hat herausgefunden, dass die Erdatmosphäre verstreute Metallpartikel von verbrannten Raketenkörpern und Satelliten enthält, ein Problem, das sich mit der Zunahme kommerzieller Weltraumstarts und Satellitenkonstellationen nur verschlimmern wird. Die wachsende Zahl von Satelliten im Orbit, insbesondere weil private Unternehmen wie SpaceX große Konstellationen von Kommunikationssatelliten bauen, hat zu einer erheblichen Ansammlung winziger Metallteile in der Atmosphäre geführt.

Der Hauptautor der Studie, Daniel Murphy vom Chemical Sciences Laboratory der National Oceanic and Atmospheric Administration, betont die Notwendigkeit, die potenziellen Auswirkungen dieser Metallpartikel auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verstehen, da die Raumfahrtindustrie schnell expandiert. Während es derzeit keine Hinweise auf eine direkte Auswirkung auf den Menschen gibt, liegt die Sorge in den möglichen Auswirkungen auf die Erdatmosphäre, insbesondere in der Stratosphäre.

Eine der Sorgen besteht darin, ob das Vorhandensein von Metallen in der Stratosphäre deren Eigenschaften verändert und möglicherweise die Ozonschicht und andere Prozesse beeinflusst. Die Forscher fanden Metalle wie Niob, Kupfer, Lithium und Aluminium in der Atmosphäre, die höchstwahrscheinlich aus verbrannten Raketen- und Satellitenresten stammen. Diese Entdeckung wurde mit einem speziell ausgestatteten NASA-Forschungsflugzeug mit einem Spektrometer gemacht, das atmosphärische Elemente analysierte.

Der Großteil der Metalle kommt oberhalb der Polarregionen der Erde vor, obwohl auch Spuren näher am Äquator nachgewiesen wurden. Die Studie stellt fest, dass Meteore zwar auch Metalle in der Atmosphäre ablagern können, der Massenunterschied zwischen Raketen und Satelliten im Vergleich zu Meteoren jedoch erheblich ist. Hunderte Tonnen Metalle werden durch den Zerfall von Raketen und Satelliten freigesetzt, während Meteore nur Mikrogramm beitragen.

Die möglichen Auswirkungen dieser Metallpartikel auf das Ökosystem Erde sind noch unklar. Die Studie verdeutlicht jedoch den Mangel an bisheriger Forschung in diesem Bereich und betont, wie wichtig es ist, die langfristigen Auswirkungen und möglichen globalen Folgen zu untersuchen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dieses Problem eher früher als später anzugehen, um die Auswirkungen des schnellen Wachstums der Raumfahrtindustrie auf unsere Umwelt und den Planeten insgesamt zu verstehen.

