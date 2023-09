Der ultradichte Oddball-Exoplanet Gliese 367 b

Die Entdeckung von Exoplaneten hat unser Verständnis des Universums vertieft und unsere bestehenden Theorien zur Planetenentstehung in Frage gestellt. Unter den zahlreichen katalogisierten Exoplaneten sticht Gliese 367 b, auch Tahay genannt, als Sonderling hervor. Aufgrund seiner extrem kurzen Umlaufzeit von nur 7.7 Stunden wird er als Planet mit ultrakurzer Periode (USP) klassifiziert. Was Gliese 367 b noch faszinierender macht, ist seine ultradichte Zusammensetzung mit einer Dichte, die fast doppelt so hoch ist wie die der Erde.

Elisa Goffo, die Hauptautorin einer kürzlich an der Universität Turin durchgeführten Studie, vergleicht Gliese 367 b mit einem erdähnlichen Planeten, dessen felsiger Mantel abgestreift wurde. Dies deutet darauf hin, dass der Planet hauptsächlich aus Eisen besteht. Die Studie mit dem Titel „Company for the Ultra-high Density, Ultra-short Period Sub-Earth GJ 367 b: Discovery of Two Additional Low-mass Planets at 11.5 and 34 Days“ verfeinert nicht nur die Messungen der Masse von Gliese 367 b Radius, sondern verrät auch die Anwesenheit von zwei Geschwisterplaneten.

Die Entdeckung von Gliese 367 b erfolgte anhand von Daten des Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) im Jahr 2021. Die aktuelle Studie nutzte jedoch den High-Accuracy Radial Velocity Planet Searcher (HARPS)-Spektrographen am Europäischen Südobservatorium, um genauere Messungen zu erhalten . Die Forscher fanden heraus, dass Gliese 367 b einen Radius von 70 Prozent des Erdradius und eine Masse von 63 Prozent der Erdmasse hat und damit doppelt so dicht ist wie unser Planet.

Die ungewöhnliche Dichte von Gliese 367 b legt nahe, dass es sich wahrscheinlich um den Kern eines einst größeren Planeten handelt, der seinen felsigen Mantel durch ein katastrophales Ereignis oder Kollisionen mit anderen Protoplaneten während seiner Entstehung verloren hat. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Gliese 367 b der Überrest eines Gasriesen ist, der in die Nähe seines Sterns gewandert ist und dabei seine Atmosphäre abgestreift hat.

Die Studie ergab auch die Existenz von zwei weiteren Planeten im System, Gliese 367 c und d, was die Annahme weiter stützt, dass Planeten mit ultrakurzer Periode oft in Systemen mit mehreren Planeten zu finden sind. Obwohl diese Begleitplaneten wie Gliese 367 b nahe am Stern kreisen, haben sie eine geringere Masse. Die Anwesenheit der Geschwisterplaneten liefert wichtige Hinweise zum Verständnis des Entstehungsprozesses von Gliese 367 b.

Die von Goffo und ihren Kollegen durchgeführten Forschungen tragen zu unserem Wissen über Exoplaneten und die vielfältige Zusammensetzung der Planeten im Universum bei. Die Ergebnisse dieser Studie haben Auswirkungen auf unser Verständnis der Planetenentstehung und der möglichen Entstehungsszenarien, die zur Entstehung des ultradichten Sonderplaneten Gliese 367 b führten.

