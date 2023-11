ERDE empfängt bahnbrechende Weltraumbotschaft per Laserkommunikation

By

Die Erde hat Kontakt mit dem Weltraum aufgenommen – eine bahnbrechende Errungenschaft für die weltraumgestützte Kommunikation. Die NASA-Raumsonde Psyche, ausgestattet mit einem experimentellen optischen Kommunikationssystem, hat erfolgreich eine Nachricht aus einer Entfernung von fast 10 Millionen Meilen, was etwa dem 40-fachen der Entfernung zwischen Erde und Mond entspricht, zur Erde zurückgesendet. Dieser bedeutende Meilenstein markiert die bisher weiteste Demonstration der optischen Kommunikation.

Das Hauptziel des Deep Space Optical Communications (DSOC)-Experiments der NASA besteht darin, künftigen Weltraummissionen die Möglichkeit zu geben, Daten mit viel höheren Raten zu übertragen. Durch den Einsatz von Nahinfrarotlasern will DSOC Datenübertragungsraten erreichen, die 10 bis 100 Mal höher sind als die der derzeit in Raumfahrzeugen verwendeten hochmodernen Hochfrequenzsysteme. Der Einsatz von Nahinfrarotlicht ermöglicht kompaktere Wellen, wodurch Bodenstationen ein höheres Datenvolumen empfangen können.

Bei dem erfolgreichen Test sendete ein Observatorium einen Laserstrahl in den Himmel, der von der Raumsonde Psyche als Orientierungspunkt empfangen wurde. Anschließend richtete die Raumsonde ihren eigenen Laser zurück zur Erde. Das Signal, das aus Lichtteilchen, sogenannten Photonen, besteht, wurde von einem Empfangsobservatorium im San Diego County entschlüsselt. Obwohl die Nahinfrarot-Photonen während des Tests etwa 50 Sekunden brauchten, um von Psyche zur Erde zu gelangen, wird die Reise bei ihrer größten Entfernung voraussichtlich etwa 20 Minuten dauern.

Dieser Durchbruch in der Laserkommunikation eröffnet neue Möglichkeiten für zukünftige Weltraummissionen. Es könnte es Raumfahrzeugen ermöglichen, qualitativ hochwertige Bilder zu übertragen und möglicherweise sogar Videos in Echtzeit aus dem Weltraum zu streamen. Die Vision der NASA besteht darin, Astronauten auf dem Mars mithilfe optischer Kommunikation die Möglichkeit zu geben, per Video zu kommunizieren. Der Erfolg von DSOC ebnet den Weg für eine datenreichere Zukunft der Weltraumforschung.

FAQ:

F: Was ist das Hauptziel des DSOC-Experiments der NASA?

A: Das Hauptziel besteht darin, zukünftige NASA-Missionen mit Werkzeugen auszustatten, um Daten mit viel höheren Raten zu übertragen.

F: Wie ermöglicht Nahinfrarotlicht höhere Datenübertragungsraten?

A: Nahinfrarotlicht ermöglicht es, Daten in engere Wellen zu packen, sodass Bodenstationen mehr Daten empfangen können.

F: Welche Bedeutung hatte der jüngste Test?

A: Der jüngste Test war das erste Mal, dass optische Kommunikation jenseits des Mondes demonstriert wurde.

F: Was sind die potenziellen Anwendungen dieser bahnbrechenden Technologie?

A: Dieser Durchbruch könnte die Übertragung von Bildern höherer Qualität und sogar Echtzeitvideos aus dem Weltraum ermöglichen.