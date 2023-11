Neuer Durchbruch in der Weltraumkommunikation: Laser von der Raumsonde Psyche gesendet

By

In einer bahnbrechenden Leistung hat die National Aeronautics and Space Administration (NASA) kürzlich etwas erreicht, was im Bereich der Weltraumkommunikation noch nie zuvor erreicht wurde. Sie schickten erfolgreich einen Laser von der Raumsonde Psyche, die sich etwa 10 Millionen Meilen von der Erde entfernt befindet, nach Südkalifornien. Dieses Meilensteinereignis markiert einen bedeutenden Schritt zur Weiterentwicklung der Weltraumforschung, insbesondere im Hinblick auf zukünftige bemannte Missionen zum Mars.

Das Deep Space Optical Communications (DSOC)-Projekt der NASA war dafür verantwortlich, den mit Testdaten codierten Infrarotlaser in nur 50 Sekunden über eine riesige Distanz zu schicken. Der Laser wurde von der unbemannten Raumsonde Psyche ausgestrahlt, die im Oktober startete und derzeit auf dem Weg ist, einen mit Metall gefüllten Kometen im Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter zu untersuchen. Der Laser wurde vom Hale-Teleskop am Palomar-Observatorium des Caltech empfangen und war damit die bisher weiteste Demonstration optischer Kommunikation.

Trudy Kortes, Direktorin für Technologiedemonstrationen bei der NASA, betonte die Bedeutung dieser Errungenschaft, um den Weg für die Erforschung des Weltraums zu ebnen. Durch die Erreichung dieses „ersten Lichts“ machen Wissenschaftler und Ingenieure Fortschritte bei der Entwicklung von Kommunikationen mit höheren Datenraten, die wissenschaftliche Informationen, hochauflösende Bilder und Streaming-Videos übertragen können. Diese Fortschritte sind von entscheidender Bedeutung, da die NASA es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zum Mars zu schicken, was als nächster großer Sprung der Menschheit gilt.

Obwohl der Laserstrahl eine unglaubliche Distanz zurücklegte, ist es wichtig zu beachten, dass es sich hierbei nicht um eine außerirdische Kommunikation handelte. Trotz Science-Fiction-Fantasien kam es bei diesem historischen Ereignis nicht zu Kontakt mit außerirdischem Leben.

FAQ:

F: Wie weit ist der Laserstrahl der NASA gereist?

A: Der Laserstrahl wurde von der 10 Millionen Meilen von der Erde entfernten Raumsonde Psyche nach Südkalifornien gesendet.

F: Was ist der Zweck des Deep Space Optical Communications (DSOC)-Projekts?

A: Das DSOC-Projekt zielt darauf ab, optische Hochgeschwindigkeitskommunikation für die Weltraumforschung zu entwickeln und die Übertragung großer Datenmengen zwischen der Erde und Raumfahrzeugen zu ermöglichen.

F: Welche Bedeutung hat dieser Erfolg?

A: Diese Errungenschaft stellt einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Weltraumkommunikationsfähigkeiten dar, die für zukünftige bemannte Missionen zum Mars und andere Weltraumforschungsbemühungen von entscheidender Bedeutung sein werden.