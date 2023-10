Neue Studie legt nahe, dass die antike Venus mikrobielles Leben unterstützt haben könnte

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichte Studie hat ergeben, dass die Venus, die oft als Schwesterplanet der Erde bezeichnet wird, vor Milliarden von Jahren möglicherweise tektonische Aktivität erlebt hat. Die Forschung legt nahe, dass die antike Venus aufgrund dieser tektonischen Aktivitäten ein potenzieller Lebensraum für mikrobielles Leben gewesen sein könnte. Die Studie konzentrierte sich auf die Plattentektonik, eine wissenschaftliche Theorie, die erklärt, wie die äußere Hülle der Erde in große Abschnitte, sogenannte tektonische Platten, unterteilt ist. Durch diesen Prozess entstehen Ozeane, Kontinente und Berge, die eine entscheidende Rolle bei der Förderung des Lebens auf unserem Planeten spielen.

Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass Venus und Erde sich noch ähnlicher sein könnten als bisher angenommen, da beide Planeten mit einer ähnlichen Tektonik betrieben wurden. Matthew Weller, der Hauptautor der Studie vom Lunar and Planetary Institute in Houston, erklärte: „Wir hatten sehr wahrscheinlich gleichzeitig zwei Planeten im selben Sonnensystem, die in einem plattentektonischen Regime arbeiteten – der gleichen Art der Tektonik, die dies ermöglichte.“ für das Leben, das wir heute auf der Erde sehen.“

Allerdings stellen die Forscher fest, dass die Plattentektonik auf der Venus wahrscheinlich aufhörte, nachdem der Planet Wasser verlor und seine Atmosphäre zu heiß und dick wurde. Dieser Prozess könnte dazu geführt haben, dass die für tektonische Bewegungen notwendigen Bestandteile aufgebraucht sind. Venus und Erde haben Ähnlichkeiten in Größe, Masse, Dichte und Volumen, aber Venus ist nach wie vor der am wenigsten verstandene unter den Erdplaneten.

Die Studie unterstreicht die Notwendigkeit, die Mechanismen zu erforschen, die zur Entstehung der Venusatmosphäre führten, die überwiegend aus Kohlendioxid und Stickstoff besteht. Computermodelle, die die heutige Atmosphäre der Venus mit der frühen Plattentektonik vergleichen, legen nahe, dass nur diese frühen tektonischen Bewegungen die aktuelle Atmosphärenzusammensetzung und den Oberflächendruck auf der Venus erklären könnten.

Forscher spekulieren, dass die Venus möglicherweise von einer begrenzten tektonischen Bewegung zu ihrem aktuellen stagnierenden Deckelmodell übergegangen ist. In diesem Modell besteht die Planetenoberfläche aus einer einzigen Platte mit minimaler Bewegung, um Gase in die Atmosphäre freizusetzen. Alexander Evans, ein Co-Autor der Studie von der Brown University, vermutet, dass Planeten in verschiedene tektonische Zustände übergehen und aus ihnen herausgehen können, was zu möglichen Schwankungen der Bewohnbarkeit führen kann.

Weitere Erkundungen der Venus, wie etwa die bevorstehende DAVINCI-Mission der NASA, dürften weitere Einblicke in die Geschichte des Planeten liefern und die Ergebnisse der Studie bestätigen. Außerdem wollen die Forscher herausfinden, wie die Venus ihre Plattentektonik verloren hat.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist Plattentektonik?

A: Plattentektonik ist eine wissenschaftliche Theorie, die beschreibt, wie die äußere Hülle der Erde in große Stücke, sogenannte tektonische Platten, geteilt wird, die auf dem Mantel des Planeten schwimmen. Aus diesen Platten entstehen verschiedene Erdmerkmale wie Ozeane, Kontinente und Berge.

F: Könnte die Venus in der Vergangenheit mikrobielles Leben unterstützt haben?

A: Die aktuelle Studie legt nahe, dass die antike Venus dank tektonischer Aktivitäten vor Milliarden von Jahren in der Lage gewesen sein könnte, mikrobielles Leben zu ermöglichen. Allerdings hörte die Plattentektonik auf der Venus wahrscheinlich auf, nachdem sie Wasser verlor und ihre Atmosphäre zu heiß und dick wurde.

F: Wie schneidet die Venus im Vergleich zur Erde ab?

A: Venus und Erde haben Ähnlichkeiten in Größe, Masse, Dichte und Volumen. Unter den Erdplaneten ist Venus jedoch nach wie vor der am wenigsten erforschte Planet.

F: Wie könnten sich die Ergebnisse auf unser Verständnis bewohnbarer Planeten auswirken?

A: Die Studie legt nahe, dass Planeten in verschiedene tektonische Zustände übergehen und aus diesen herausgehen können, was sich auf ihre Bewohnbarkeit auswirken könnte. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, Schwankungen der Bewohnbarkeit zu berücksichtigen, anstatt davon auszugehen, dass Planeten dauerhaft bewohnbar sind.

F: Was ist die bevorstehende DAVINCI-Mission der NASA?

A: Die DAVINCI-Mission (Deep Atmosphere Venus Investigation of Noble Gases, Chemistry, and Imaging) der NASA zielt darauf ab, die Venus zu erforschen und Einblicke in ihre Atmosphäre und geologische Geschichte zu liefern.