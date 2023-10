Neue Entdeckung stellt das Verständnis von Pulsaren in Frage

Eine kürzlich in der Fachzeitschrift Nature Astronomy veröffentlichte Studie gibt Wissenschaftlern Rätsel auf. Forscher haben beobachtet, dass ein toter Stern namens Vela-Pulsar einen Energiestoß aussendet, der so stark ist, dass sie ihn nicht erklären können. Diese unerwartete Entdeckung stellt das bestehende Wissen über Pulsare in Frage und erfordert ein Umdenken in der Funktionsweise dieser natürlichen Beschleuniger.

Ein Pulsar ist eine Art Neutronenstern, der aus den Überresten eines toten Sterns entsteht, der in eine Supernova explodiert ist. Obwohl Pulsare nur einen Durchmesser von nur 12 Meilen haben, können sie sich mit unglaublicher Geschwindigkeit drehen und Strahlen elektromagnetischer Strahlung aussenden, die auf der Erde sichtbar sind. Insbesondere der Vela-Pulsar emittiert bekanntermaßen hochenergetische Gammastrahlen.

In dieser neuen Studie wurde beobachtet, dass der Vela-Pulsar mit satten 20 Billionen Elektronenvolt strahlt, der höchsten Energie, die jemals von einem Pulsar gemessen wurde. Dies ist deutlich höher als die typische von Pulsaren emittierte Energie, die unter 10 Milliarden Elektronenvolt liegt. Der einzige andere bekannte Pulsar, der dem Energieniveau von Vela nahe gekommen ist, ist der Krebspulsar, der über 6,000 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt.

Wissenschaftler haben Schwierigkeiten zu verstehen, wie der Vela-Pulsar eine derart energiereiche Emission erzeugte. Es stellt die traditionelle Theorie in Frage, dass die Strahlung eines Pulsars durch schnelle Elektronen in seiner Magnetosphäre erzeugt wird. Die Forscher vermuten, dass die Partikel von Vela aus der magnetischen Membran herausgeschleudert werden oder dass ähnliche Magnetfelder außerhalb der typischen Beschleunigungsbereiche existieren.

Diese Entdeckung wirft nicht nur Licht auf das Verhalten von Pulsaren, sondern hat auch Auswirkungen auf das Verständnis, was mit einem Stern passiert, nachdem er gestorben ist. Die Ergebnisse könnten dazu beitragen, unser Verständnis anderer magnetisierter Objekte wie der Magnetosphären von Schwarzen Löchern zu vertiefen.

Weitere Untersuchungen sind geplant, um festzustellen, ob Vela in der Lage ist, noch energiereichere Emissionen zu erzeugen, und um nach ähnlichen Gammastrahlen in der Nähe anderer Pulsare in der Galaxie zu suchen.

Quellen:

- NASA

– Space.com