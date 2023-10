Die Erde wurde von einer unerklärlichen Explosion eines toten Sterns getroffen – Wissenschaftler sind neugierig

Wissenschaftler haben einen Gammastrahlenausbruch beobachtet, der von einem toten Stern, einem sogenannten Pulsar, ausgeht und so energiereich ist, dass er nicht erklärt werden kann. Der Ausbruch ist der energiereichste seiner Art, der jemals gesehen wurde, er entspricht etwa der zehn Billionenfachen Energie des sichtbaren Lichts oder 20 Teraelektronenvolt. Die Forscher hinter dem Durchbruch sagen, dass diese Entdeckung ein Umdenken in der Funktionsweise dieser natürlichen Beschleuniger, Pulsare, erfordert.

Pulsare entstehen, wenn ein Stern in einer Supernova explodiert und einen winzigen, toten Stern zurücklässt. Diese toten Sterne, auch Neutronensterne genannt, sind unglaublich dicht und bestehen fast ausschließlich aus Neutronen. Sie drehen sich extrem schnell und haben ein starkes Magnetfeld. Während sie sich drehen, senden Pulsare Strahlen elektromagnetischer Strahlung aus, ähnlich einem kosmischen Leuchtturm.

Es wird angenommen, dass die Strahlung von Pulsaren das Ergebnis schneller Elektronen ist, die von der Magnetosphäre des Pulsars erzeugt und emittiert werden, die aus Plasma und elektromagnetischen Feldern besteht, die den Stern umgeben. Wissenschaftler haben die Strahlung von Pulsaren untersucht, um ihre Entstehung besser zu verstehen.

In diesem Fall entdeckten die Forscher einen Strahlungsstoß des Vela-Pulsars mit noch höheren Energiekomponenten als zuvor beobachtet. Die Strahlung erreichte 20 Tera-Elektronenvolt, was etwa 200-mal energiereicher ist als jede bisher von diesem Objekt beobachtete Strahlung. Dies stellt das bestehende Wissen über Pulsare in Frage und erfordert ein Umdenken in der Funktionsweise dieser natürlichen Beschleuniger.

Wissenschaftler hoffen, dass sie durch die Untersuchung stärkerer Energieausbrüche von Pulsaren ein besseres Verständnis dieser faszinierenden Himmelsobjekte erlangen können. Die Entdeckung dieses ungeklärten Ausbruchs eines toten Sterns eröffnet neue Wege für die Forschung und könnte wertvolle Einblicke in die Mechanismen hinter den extremen Energieemissionen von Pulsaren liefern.

Quellen:

– „Entdeckung einer Strahlungskomponente des Vela-Pulsars, die 20 Teraelektronenvolt erreicht“, Nature Astronomy