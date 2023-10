Alte Baumringe enthüllen verheerenden Sonnensturm, der Auswirkungen auf die heutige Zivilisation haben könnte

In den französischen Alpen gefundene Baumringe sind Hinweise auf einen extremen Sonnensturm, der verheerende Folgen für die menschliche Zivilisation haben könnte, wenn er heute eintreten würde. Wissenschaftler entdeckten einen erheblichen Anstieg des Radiokohlenstoffgehalts in den Baumringen, der 14,300 Jahre zurückreicht, was auf das Auftreten eines massiven Sonnensturms hinwies – des größten jemals aufgezeichneten Sonnensturms.

Die möglichen Auswirkungen eines ähnlichen Ereignisses heute sind alarmierend. Ein solcher Sonnensturm könnte das Stromnetz monatelang lahm legen und unserer Kommunikationsinfrastruktur erheblichen Schaden zufügen. In einer von Forschern der University of Leeds durchgeführten Studie dient die extreme Natur dieses antiken Ereignisses als Warnung für die Zukunft. Tim Heaton, Professor für angewandte Statistik, betonte, dass die Transformatoren in unseren Stromnetzen dauerhaft beschädigt werden könnten, was zu weit verbreiteten Stromausfällen führen könnte. Darüber hinaus bestünde die Gefahr irreparabler Schäden für Satelliten, die für Navigation und Telekommunikation von entscheidender Bedeutung sind, und Astronauten wären einem erheblichen Strahlungsrisiko ausgesetzt.

Um den Schutz unserer Welt vor ähnlichen Ereignissen zu gewährleisten, sind weitere Forschungen erforderlich. Obwohl Wissenschaftler in den letzten 15,000 Jahren neun extreme Sonnenstürme, sogenannte Miayake-Ereignisse, identifiziert haben, bleiben die genauen Ursachen und Mechanismen hinter diesen Ereignissen unklar. Diese Ereignisse können nur indirekt untersucht werden, was es schwierig macht, ihr Auftreten vorherzusagen oder ihre Natur zu verstehen.

Direkte instrumentelle Messungen der Sonnenaktivität sind erst seit dem 17. Jahrhundert möglich. Die Nutzung von Radiokarbonmessungen aus Baumringen in Verbindung mit Berylliumdaten aus polaren Eiskernen bietet die effektivste Möglichkeit, das Sonnenverhalten im Laufe der Geschichte zu verstehen. Laut Edouard Bard, Professor für Klima und Meeresentwicklung am Collège de France und CEREGE, liefern diese Langzeitaufzeichnungen wertvolle Einblicke in das Verhalten der Sonne in der Vergangenheit.

Das Ausmaß des neu entdeckten Sonnensturms, der den Miayake-Ereignissen ähnelt, wird auf doppelt so stark geschätzt wie diejenigen, die sich 993 n. Chr. und 774 n. Chr. ereigneten. Die Intensität dieser Ereignisse wurde durch die Analyse von Radiokohlenstoff aus alten Baumfossilien bestimmt und ermöglichte einen Einblick in die Vergangenheit.

Diese in „Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences“ der Royal Society veröffentlichte Studie unterstreicht die Dringlichkeit der Entwicklung von Strategien zum Schutz unserer Zivilisation vor den potenziell katastrophalen Folgen von Sonnenstürmen.

