Entdecken Sie die Internationale Raumstation und erkunden Sie den Nachthimmel

Wenn Sie ein Frühaufsteher sind oder sich diesen Samstag früh auf den Weg machen, nehmen Sie sich gegen 6:15 Uhr einen Moment Zeit, um in den Südwesthimmel zu blicken. Sie werden mit dem strahlenden Anblick der Internationalen Raumstation (ISS) verwöhnt, wenn sie über den Himmel fliegt. In etwas mehr als drei Minuten wird es fast über uns aufsteigen, bevor es zum östlichen Horizont absinkt und verblasst.

Diese besondere Sichtung der ISS wird unglaublich hell sein und sie zum auffälligsten Objekt am Himmel machen. Wenn er sich jedoch dem östlichen Horizont nähert, wird er von Venus, unserem Schwesterplaneten, überstrahlt. Die Venus geht früh auf und scheint hell, bevor die Sonne übergeht. Behalten Sie es im Auge, vielleicht können Sie es sogar nach Sonnenaufgang sehen. Tatsächlich sind Venus und der Mond die einzigen regulären Himmelsobjekte, die bei Tageslicht gesehen werden können.

Apropos Mond: Am 24. wird er sich neben dem Planeten Saturn positionieren. Da sich der Mond in seinem gewölbten Zustand befindet und etwa drei Viertel voll ist, wird er am 29. auf dem Weg sein, voll zu werden.

Diese Zeit ist perfekt, um zwei unserer nächsten Zwerggalaxien zu beobachten. Gehen Sie in einer klaren Nacht in der Mitte des Monats an einen dunklen Ort und geben Sie Ihren Augen fünf Minuten Zeit, sich daran zu gewöhnen. Ohne jegliche Beeinträchtigung durch den Mond können Sie die kleinen und großen Magellanschen Wolken am Südhimmel erkennen. Die kleine Magellansche Wolke (SMC) liegt südwestlich des hellen Sterns Achernar und erscheint als kleiner Lichthaufen. Trotz seines scheinbar unbedeutenden Aussehens erstreckt er sich tatsächlich über 18,000 Lichtjahre und enthält mehrere hundert Millionen Sterne.

Die Große Magellansche Wolke (LMC) befindet sich knapp über dem Stern Canopus, nahe dem Südhorizont. Er ist sowohl größer als auch näher an uns als sein kleineres Gegenstück. Er erstreckt sich über etwa 32,000 Lichtjahre und umfasst rund 20 Milliarden Sterne. Es wird außerdem vorhergesagt, dass die LMC in etwa 2.4 Milliarden Jahren mit unserer Milchstraßengalaxie verschmelzen wird.

Wenn Sie also das nächste Mal früh aufstehen oder sich an einem dunklen Ort befinden, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um die Wunder des Nachthimmels zu genießen. Entdecken Sie die ISS, verfolgen Sie die Venus und erkunden Sie die Schönheit der Magellanschen Wolken und unserer eigenen Milchstraßengalaxie.

