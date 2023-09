Neue Studie legt nahe, dass frühe Vorfahren des Menschen absichtlich Kugeln hergestellt haben

Archäologen diskutieren seit langem über die Herkunft und den Zweck der in antiken Stätten entdeckten „Sphäroide“ in Tennisballgröße. Eine aktuelle Studie der Hebräischen Universität Jerusalem bringt Licht in diese Angelegenheit. Die Forscher untersuchten 150 Kalksteinsphäroide, die 1.4 Millionen Jahre alt sind und in der archäologischen Stätte Ubeidiya in Israel gefunden wurden. Mithilfe einer 3D-Analyse fanden sie Hinweise darauf, dass diese Kugeln absichtlich hergestellt wurden.

Die Studie legt nahe, dass die frühen Homininen, deren genaue Abstammung noch unbekannt ist, versuchten, die perfekte Sphäre zu erreichen. Die Steine ​​wurden dabei zwar nicht glatter, dafür aber deutlich kugelförmiger. Die Forscher argumentieren, dass diese absichtliche Formung auf eine vorgefasste Meinung und kognitive Fähigkeit unserer alten Vorfahren hinweist.

Die Entdeckung eröffnet Möglichkeiten für weitere Untersuchungen. Julia Cabanas, Archäologin am französischen Nationalmuseum für Naturgeschichte, schlägt vor, dass ähnliche Techniken auf andere Sphäroide angewendet werden könnten, beispielsweise auf die zwei Millionen Jahre alten Sphäroide, die in der Olduvai-Schlucht in Tansania gefunden wurden. Die Aufklärung des Zwecks dieser Sphären bleibt jedoch ein Rätsel.

Es wurden verschiedene Theorien vorgeschlagen. Einige spekulieren, dass die Sphäroide als Werkzeuge zur Gewinnung von Knochenmark oder zum Zerkleinern von Pflanzen verwendet wurden. Andere glauben, dass sie möglicherweise einen symbolischen oder künstlerischen Wert hatten. Cabanas räumt ein, dass alle Hypothesen möglich sind, räumt jedoch ein, dass die wahren Antworten möglicherweise nie bekannt werden.

Diese neue Studie erweitert unser Verständnis der kognitiven Fähigkeiten der frühen menschlichen Vorfahren und ihrer Fähigkeit, Objekte gezielt zu formen. Die absichtliche Erschaffung dieser Sphären beweist ein Maß an Planung und Geschick bei den alten Homininen, das zuvor unbekannt war.

