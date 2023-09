Early Career Collaboration Awards des NASA Astrobiology Program

By

Das NASA Astrobiology Program bietet die Early Career Collaboration Awards (ECCA) an, um forschungsbezogene Reisen für Studenten, Doktoranden, Postdocs und Nachwuchswissenschaftler zu unterstützen. Ziel der ECCA ist es, die Zusammenarbeit und den Wissensaustausch zwischen Forschern auf dem Gebiet der Astrobiologie zu fördern.

Die ECCA finanziert die Reisekosten zwischen zwei oder mehr Laboren, die vom NASA Astrobiology Program unterstützt werden. Es bietet Forschern die Möglichkeit, verschiedene Institutionen zu besuchen und mit Experten auf ihrem Gebiet zusammenzuarbeiten. Das Programm erkennt die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit an und ermutigt Bewerber, verschiedene Forschungsumgebungen zu erkunden.

Während Reisen, die die Forschung des Antragstellers unterstützen, Vorrang haben, berücksichtigt die ECCA auch andere Reisen, die für die berufliche Entwicklung des Antragstellers von entscheidender Bedeutung sind. Diese Flexibilität ermöglicht es Forschern, an Konferenzen, Workshops und Tagungen teilzunehmen, die ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in der Astrobiologie erweitern können.

Um sich für die ECCA zu qualifizieren, müssen Bewerber offiziell einer US-amerikanischen Institution angeschlossen sein. Dadurch wird sichergestellt, dass die Mittel von Forschern verwendet werden, die in den Vereinigten Staaten aktiv an der astrobiologischen Forschung beteiligt sind. Die ECCA steht Studenten und Doktoranden, Postdoktoranden und Nachwuchswissenschaftlern offen, die sich am Anfang ihrer Karriere befinden.

Der maximale Förderbetrag für die ECCA beträgt 5,000 US-Dollar. Diese finanzielle Unterstützung kann zur Deckung von Reisekosten wie Flug, Unterkunft, Verpflegung und Anmeldegebühren für die Konferenz verwendet werden. Ziel der ECCA ist es, ein angemessenes Maß an Unterstützung bereitzustellen, um Forschern die Teilnahme an gemeinsamen Aktivitäten und Möglichkeiten zur beruflichen Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Bewerbungsschluss für die ECCA ist Montag, der 16. Oktober 2023. Interessierte Personen werden gebeten, die Website des NASA Astrobiology Program zu besuchen, um weitere Informationen zur Bewerbung und den spezifischen Anforderungen für die Auszeichnung zu erhalten.

Die vom NASA Astrobiology Program vergebenen Early Career Collaboration Awards bieten jungen Forschern auf dem Gebiet der Astrobiologie eine hervorragende Gelegenheit, ihre Forschung und berufliche Entwicklung durch Zusammenarbeit und Wissensaustausch zu verbessern. Durch die Unterstützung von Reisen zu verschiedenen Forschungseinrichtungen möchte die ECCA interdisziplinäre Zusammenarbeit fördern und Innovationen auf dem Gebiet der Astrobiologie fördern.

