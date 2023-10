Außergewöhnliche frühkambrische Mikrofossilien liefern neue Einblicke in Zykloneuralien

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung von Prof. Zhang Huaqiao hat eine spannende Entdeckung auf dem Gebiet der Paläontologie gemacht. Sie haben außergewöhnliche frühkambrische Mikrofossilien entdeckt, die die introvertierte Muskulatur von Zykloneuraliern bewahren, einer Tiergruppe, zu der Spulwürmer, Rosshaarwürmer, Schlammdrachen und viele andere gehören. Diese Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in die frühe Entwicklung der Zykloneuralier, die eng mit den Arthropoden, den erfolgreichsten Tieren der Erde, verwandt sind.

Die in Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences veröffentlichte Studie unterstreicht die Bedeutung dieser Mikrofossilien für das Verständnis der funktionellen Morphologie und evolutionären Bedeutung früher kambrischer Organismen. Die in der Kuanchuanpu-Formation in China gefundenen Fossilien sind außergewöhnlich gut erhalten und zeugen von der Muskulatur dieser alten Tiere.

Die Forscher beschreiben drei phosphatierte Exemplare, von denen eines (NIGP179459) besser erhalten ist. Dieses Exemplar besteht aus fünf miteinander verbundenen Ringen sowie radialen und longitudinalen Strukturen. Die Ringe und Strukturen werden als versteinerte Muskeln interpretiert, die verschiedene Muskelgruppen wie Kreis- und Längsmuskeln repräsentieren.

Aufgrund ihrer Anordnung und Beschaffenheit vermuten die Forscher, dass diese Mikrofossilien zu den Priapulanen, einer Gruppe mariner Würmer, gehören. Das Vorhandensein eines Muskelgitters lässt auf eine Ähnlichkeit mit Priapulanen schließen, während die hexaradiale Symmetrie mit Scalidophoranen vergleichbar ist.

Insgesamt liefern diese außergewöhnlichen Mikrofossilien wertvolle Einblicke in die Anatomie und die evolutionären Beziehungen der frühen Zykloneuralier des Kambriums. Sie tragen zu unserem Verständnis der Vielfalt und Komplexität antiker Organismen bei und geben Aufschluss über die Ursprünge von Arthropoden und anderen erfolgreichen Tiergruppen.

