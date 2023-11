Entdecken Sie das Celestron StarSense Explorer DX 130AZ-Teleskop – die perfekte Wahl für Einsteiger

Möchten Sie sich auf ein Sternenbeobachtungsabenteuer einlassen? Das Celestron StarSense Explorer DX 130AZ-Teleskop ist eine fantastische Wahl für Einsteiger und jetzt ist der perfekte Zeitpunkt zum Kauf, mit einem Rabatt von 150 $ vor dem Black Friday. Dieses 5-Zoll-Spiegelteleskop hat begeisterte Kritiken erhalten und vier von fünf Sternen in unserem Celestron StarSense Explorer DX 130AZ-Test erhalten. Außerdem wird es in unserem Kaufratgeber für die besten Einsteiger-Teleskope prominent erwähnt.

Was den DX 130AZ auszeichnet, ist seine 130-mm-Blende, die ihn ideal für die Beobachtung von Galaxien, Nebeln, Planeten und Sternhaufen macht. Im Lieferumfang ist ein komplettes Zubehörset enthalten, darunter 10-mm- und 25-mm-Okulare, ein Sucherfernrohr, eine StarSense-Smartphone-Dockingstation und ein Stativ in voller Höhe. Egal, ob Sie über Sternbildkenntnisse verfügen oder ein absoluter Anfänger sind, dieses Teleskop ist für alle Erfahrungsstufen geeignet. Navigieren Sie mit dem Leuchtpunktsucher am Nachthimmel oder nutzen Sie die Smartphone-Adapterstation, die sich perfekt für Einsteiger eignet. Installieren und starten Sie einfach die StarSense-App und sie führt Sie mit Pfeilen zu Ihrem gewünschten Himmelsobjekt. Auf der Suche nach Jupiter oder Saturn? Geben Sie es einfach in die App ein und Sie werden dorthin weitergeleitet.

Verpassen Sie nicht die Gelegenheit, ein einsteigerfreundliches Teleskop mit ausreichend Leistung zu besitzen, um Ihre Lieblingsobjekte am Nachthimmel zu betrachten. Der Celestron StarSense Explorer DX 130AZ, jetzt 150 $ günstiger, ist eine hervorragende Investition. Nutzen Sie dieses beispiellose Angebot und starten Sie noch heute Ihre Reise in den Kosmos.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

1. Welche Öffnung hat das Celestron StarSense Explorer DX 130AZ-Teleskop?

Der Celestron StarSense Explorer DX 130AZ verfügt über eine 130-mm-Blende und eignet sich daher perfekt für die Beobachtung von Galaxien, Nebeln, Planeten und Sternhaufen.

2. Kann ich mein Smartphone mit diesem Teleskop verwenden?

Ja, der DX 130AZ wird mit einem Smartphone-Adapterdock geliefert. Installieren Sie einfach die StarSense-App auf Ihrem Telefon, legen Sie es in die Dockingstation und die App führt Sie zu Ihrem gewünschten Himmelsobjekt.

3. Welches Zubehör ist im Lieferumfang des Teleskops enthalten?

Das Teleskop wird mit 10-mm- und 25-mm-Okularen, einem Sucherfernrohr, einer StarSense-Smartphone-Dockingstation und einem Stativ in voller Höhe geliefert. Dieses Zubehör bietet alles, was ein neuer Astronom für ein erfolgreiches Sternbeobachtungserlebnis benötigt.

4. Ist dieses Teleskop für Einsteiger geeignet?

Absolut! Das Celestron StarSense Explorer DX 130AZ ist ein ideales Einsteigerteleskop. Es ist einfach zu bedienen und selbst völlige Anfänger können mit dem Smartphone-Adapterdock und der StarSense-App problemlos durch den Nachthimmel navigieren.

5. Wie viel kann ich bei diesem Angebot sparen?

Sie können beim Celestron StarSense Explorer DX 150AZ-Teleskop 130 US-Dollar sparen, was ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bietet. Lassen Sie sich dieses unglaubliche Angebot nicht entgehen und beginnen Sie noch heute mit der Erkundung der Wunder des Universums.