China entdeckt älteste Dinosauriergruppe und enthüllt Einblicke in ihre Fortpflanzungsmuster

China hat in der südwestchinesischen Provinz Guizhou eine bahnbrechende Entdeckung gemacht und dabei das älteste Dinosaurier-Eiernest und die älteste Dinosaurier-Fossilgruppe der Welt ausgegraben. Die von Forschern der China University of Geosciences (Wuhan), dem Institut für Wirbeltierpaläontologie und Paläoanthropologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und dem Guizhou Provincial Museum geleitete Ausgrabung brachte einen bemerkenswerten Fund zutage, der 190 Millionen Jahre alt ist.

Die Dinosaurierfossilgruppe, die im Bezirk Pingba der Stadt Anshun gefunden wurde, besteht aus drei erwachsenen Dinosauriern und 50 Eiern in fünf Nestern, die alle derselben Art angehören. Diese bemerkenswerten Exemplare bieten unschätzbare Einblicke in das Verhalten und die Fortpflanzungsmuster früher Dinosaurier.

Dieser Sauropoden-Dinosaurier wurde nach der Region der Provinz Guizhou und der Theorie, dass sich der Dinosaurier um seine Jungen kümmerte, Qianlong Shouhu genannt. Die einzigartigen Eigenschaften dieses Sauropodendinosauriers unterscheiden ihn von anderen seiner Art. Forscher schätzen, dass Qianlong Shouhu eine Länge von über sechs Metern erreichen und bis zu einer Tonne wiegen könnte.

Die bedeutendste Erkenntnis dieser Entdeckung ist die Entdeckung der synchronisierten Schraffur. Durch die Untersuchung der Embryoskelette in den Eiern stellten die Forscher fest, dass sie sich alle in ähnlichen Entwicklungsstadien befanden, ähnlich wie moderne Meeresschildkröten. Diese synchronisierte Schlüpfstrategie war für die Dinosaurier von Vorteil, da sie es den Individuen ermöglichte, Raubtieren effektiv zu entgehen.

Darüber hinaus stellt die Studie bisherige Annahmen über die Eigenschaften früher Dinosauriereier in Frage. Während bestehende Argumente darauf hindeuteten, dass diese Eier entweder starr oder weich waren, schlägt das Forscherteam eine neue Klassifizierung vor. Sie behaupten, dass die Qianlong-Shouhu-Eier halbstarre Schalen hatten, was ein Gleichgewicht zwischen der Flexibilität von Schlangeneiern und der Härte von Hühnereiern herstellte.

Diese bahnbrechende Entdeckung bietet nicht nur Einblicke in die Fortpflanzungs- und Überlebensstrategien früher Dinosaurier, sondern wirft auch Licht auf ihre Verhaltensmuster. Die Ergebnisse unterstreichen das Vorhandensein von Gruppenzuchtpraktiken bei Dinosauriern und erweitern unser Verständnis dieser faszinierenden Kreaturen.

