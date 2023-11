Neue tragbare Ohrhörer mit Biosensoren überwachen Gehirnaktivität und Gesundheit

By

Es wurden Ohrhörer mit integrierten Biosensoren entwickelt, die die Gehirnaktivität und den Laktatspiegel im Schweiß kontinuierlich messen können. Diese innovative Technologie, die von Ingenieuren am Center for Wearable Sensors der UC San Diego Jacobs School of Engineering entwickelt wurde, bietet potenzielle Anwendungen bei der Erkennung und Überwachung neurogenerativer Krankheiten sowie bei der langfristigen Gesundheitsüberwachung.

Die Sensoren an den Ohrhörern übertragen Daten drahtlos an ein Smartphone oder Laptop zur Analyse und Anzeige. Dieser Fortschritt ebnet den Weg für zukünftige tragbare Sensoren und mobile Geräte, mit denen die Gehirnaktivität und verschiedene gesundheitsbezogene Metaboliten den ganzen Tag über nahtlos verfolgt werden können.

Die Kombination von Gehirn- und Körpersignalen in einer kompakten Plattform stellt einen bedeutenden Durchbruch in der In-Ear-Sensortechnologie dar. Diese Sensoren haben einen kleineren Formfaktor, sind weniger aufdringlich und angenehmer zu tragen im Vergleich zu bestehenden Elektroenzephalogramm-Headsets (EEG) oder kommerziellen Blutlaktatmessgeräten, bieten aber eine ähnliche Leistung.

Durch die Integration von Elektroenzephalographiedaten (EEG), die die elektrische Aktivität im Gehirn messen, und Laktatmessungen aus Schweiß können Einzelpersonen die körperliche Anstrengung, das Stressniveau und die Konzentration überwachen und sogar bestimmte Anfälle, einschließlich epileptischer Anfälle, diagnostizieren.

Das innovative Design der Ohrsensoren umfasst zwei Arten von Sensoren, die auf ein flexibles Polymersubstrat gedruckt sind, das um die Ohrhörer herum angebracht ist. Ein Sensor erfasst elektrodermale Aktivität und EEG-Signale, um Signale im Zusammenhang mit dem Gehirnzustand zu verfolgen, während der andere Sensor Metaboliten wie Laktat im Schweiß analysiert. Die Sensoren sind mit einem Hydrogel überzogen, das die Schweißsammlung verbessert und sich an die Bewegung der Ohrhörer anpasst.

Um eine optimale Leistung zu gewährleisten, platzierten die Forscher die Sensoren strategisch im Gehörgang, um Übersprechen zu minimieren und das Signal-Rausch-Verhältnis zu maximieren. Sie führten außerdem gründliche Validierungstests durch, um die Elektrodenleistung, Gehirnsignalmuster, die Empfindlichkeit des Laktatsensors und die Stabilität der integrierten Scanner zu bewerten.

Während die aktuellen Laktatsensoren von den Benutzern intensive körperliche Betätigung erfordern, um Schweiß zu erzeugen, zielen zukünftige Verbesserungen darauf ab, diese Anforderung zu beseitigen. Die Forscher planen außerdem, die Fähigkeiten dieser Sensoren zu erweitern, um zusätzliche Vitalfunktionen wie Sauerstoffsättigung und Glukosespiegel zu messen.

Diese Ohrhörer mit Biosensoren bieten nicht nur eine vielversprechende Möglichkeit für die Bildgebung von Neuronen und die langfristige Gesundheitsüberwachung, sondern könnten auch das auditorische Neurofeedback als neuartigen Therapieansatz für neurologische Erkrankungen wie Tinnitus revolutionieren.

FAQ

Was messen die mit Biosensoren ausgestatteten Ohrhörer?

Die mit Biosensoren ausgestatteten Ohrhörer messen die Gehirnaktivität und den Laktatspiegel im Schweiß.

Wie übertragen die Ohrhörer Daten?

Die Ohrhörer übertragen Daten drahtlos an ein Smartphone oder Laptop zur Analyse und Anzeige.

Was sind die möglichen Anwendungen dieser Technologie?

Diese Technologie bietet potenzielle Anwendungsmöglichkeiten bei der Erkennung und Überwachung neurogenerativer Erkrankungen sowie bei der langfristigen Gesundheitsüberwachung.

Welche Sensoren sind in den Ohrhörern integriert?

Die Ohrhörer verfügen über zwei Arten von Sensoren: Einer erfasst die elektrodermale Aktivität und EEG-Signale, während der andere Metaboliten im Schweiß analysiert.

Können diese Sensoren Anfälle diagnostizieren?

Ja, die Sensoren können zur Diagnose verschiedener Anfälle, einschließlich epileptischer Anfälle, verwendet werden.

Gibt es Pläne, das Design zu verbessern?

Ja, die Forscher planen, die Notwendigkeit intensiver körperlicher Betätigung zur Schweißbildung für die Laktatanalyse zu beseitigen und die Möglichkeit der Messung zusätzlicher Vitalfunktionen zu prüfen.

Quelle: University of California San Diego (UC San Diego)