Forscher nutzen „elektrische Zunge“ und ein KI-Modell, um die Bitterkeit von Drogen vorherzusagen

Ein Forscherteam des University College London (UCL) hat mithilfe einer „elektrischen Zunge“ und künstlicher Intelligenz (KI) eine Methode entwickelt, um die Bitterkeit von Drogen vorherzusagen. Der Geschmack spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung, dass Menschen ihre Medikamente konsequent einnehmen, und ist daher ein wesentlicher Aspekt der Arzneimittelentwicklung.

Um Drogen Bitterkeitswerte zuzuordnen, verwendete das Team eine E-Zunge, die aus auf den Geschmack reagierenden Sensoren besteht. Dieses Gerät misst die Menge an Bittermolekülen, die an einem Kunststoffsensor haften, simuliert die menschliche Zunge und vergleicht sie mit einer klaren Probe. Die Diskrepanz zwischen den beiden Messungen gibt Aufschluss über den theoretischen Bitterkeitsgrad der Droge.

Die Verwendung einer E-Zunge ermöglicht schnellere und effektivere Arzneimitteltests im Vergleich zur Durchführung von Versuchen am Menschen. Darüber hinaus arbeiteten die Forscher mit Experten für maschinelles Lernen zusammen, um die Arzneimittelentwicklung mithilfe eines KI-Modells weiter zu beschleunigen. Durch die Analyse von Daten aus der E-Zunge zerlegt das KI-Modell ein Medikament in molekulare Deskriptoren, die den Geschmack bestimmen, und ermöglicht so die Vorhersage des Bitterkeitsgrads.

Die Forscher planen, das Modell zu einem Open-Access-Tool zu machen, damit die pharmazeutische Entwicklung weltweit von Daten zur Schmackhaftigkeit von Arzneimitteln profitieren kann. Dr. Hend Abdelhakim von der UCL Global Business School for Health betonte die Bedeutung des Geschmacks in Arzneimitteln, insbesondere für Kinder und Personen mit Langzeiterkrankungen.

Die Einhaltung der Behandlung ist von entscheidender Bedeutung, da eine nicht ordnungsgemäße Einnahme von Medikamenten negative Folgen haben kann. Beispielsweise haben antiretrovirale Medikamente für Patienten mit HIV oft einen unangenehmen Geschmack, was problematisch sein kann, wenn sie ein Leben lang konsequent eingenommen werden müssen. Die Entwicklung des KI-Modells befasst sich nicht nur mit diesem Problem, sondern hilft auch bei der Einhaltung der Behandlung bei anderen Erkrankungen, beispielsweise beim angemessenen Einsatz von Antibiotika zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen.

