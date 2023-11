Der Staub, der die Dinosaurier in die Dunkelheit stürzte

Eine neue Studie hat Aufschluss über den mysteriösen Untergang der Nicht-Vogel-Dinosaurier und die Rolle gegeben, die Staub bei ihrem Aussterben spielte. Forscher aus Brüssel haben Ablagerungen nach dem Chicxulub-Einschlag analysiert und herausgefunden, dass ein erheblicher Teil der Trümmer aus Feinstaub bestand. Als dieser Staub in Klimamodelle eingefügt wurde, verursachte er einen dramatischen Rückgang der globalen Temperaturen um bis zu 25 °C, was zu einem fast zweijährigen Stillstand der Photosynthese führte.

Die Atmosphäre nach dem Aufprall war mit verschiedenen Partikeln gefüllt, darunter Ruß, Gesteinsschutt und schwefelhaltige Partikel, die das Ergebnis des erneuten Eindringens von Trümmern in die Erdatmosphäre und der durch den Einschlag entzündeten Waldbrände waren. Diese Partikel führten zusammen mit den Trümmern des Aufpralls zu einem „Einschlagswinter“-Szenario, bei dem das Sonnenlicht stark eingeschränkt war, was zu einem erheblichen Temperaturabfall und einem möglichen Stopp der Photosynthese führte.

Um die Dynamik besser zu verstehen, untersuchten die Wissenschaftler die Ablagerungen am Standort Tanis in North Dakota erneut, wo nach dem Einschlag Tsunami-Trümmer und erschütterte Quarzkristalle gefunden wurden. Über diesen Schichten liegt eine iridiumreiche Schicht, die hauptsächlich aus Silikatmaterialien besteht und sich in den folgenden Jahren ablagerte. Mithilfe eines Laserbeugungsbildgeräts analysierten die Forscher die Größe der Staubpartikel in dieser Schicht und stellten fest, dass sie kleiner sind als bisher angenommen.

Durch die Integration dieser Informationen in ein globales Klimamodell stellten die Forscher fest, dass die kleinere Partikelgröße einen erheblichen Einfluss darauf hatte, wie lange der Staub in der Atmosphäre verblieb und wie er mit dem Sonnenlicht interagierte. In Simulationen führte die Injektion der geschätzten Mengen an Silikatstaub, Ruß und Schwefeldioxid in die Atmosphäre zu einem bemerkenswerten Temperaturabfall von bis zu 25 °C. Diese schweren Bedingungen hielten mindestens fünf Jahre an, wobei die Temperaturen mehrere Jahre lang unter dem Niveau vor dem Aufprall blieben etwa 20 Jahre.

Die Studie ergab auch, dass die Photosynthese weltweit innerhalb von zwei Wochen nach dem Einschlag zum Erliegen kam und bis zu vier Jahre lang unterdrückt blieb. Die Wiedereinführung der Photosynthese erfolgte teilweise während des Sommers auf der Südhalbkugel, was erklären könnte, warum das Aussterben auf der Nordhalbkugel schwerwiegender war.

Diese Forschung zeigt, wie geringfügige Änderungen in der Größe und Zusammensetzung der Einschlagtrümmer nach einem Katastrophenereignis weitreichende Auswirkungen auf das Klima haben können. Um diese komplizierten Ereignisse zu verstehen, ist eine weitere Analyse der Daten verschiedener Standorte erforderlich, um Wissenschaftlern dabei zu helfen, die Geheimnisse rund um das Aussterben der Dinosaurier zu lüften.