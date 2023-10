Asteroideneinschlag: Die Rolle feiner Partikel bei der Abkühlung der Erde und der Zerstörung der Photosynthese

Eine neue, in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlichte Studie hat Licht auf die Auswirkungen eines Asteroideneinschlags vor über 66 Millionen Jahren geworfen. Der so genannte Chicxulub-Einschlag verursachte weitreichende Zerstörungen, die zum Aussterben der Nichtvogeldinosaurier und zu einer längeren Zeit der Dunkelheit und Kälte auf der Erde führten.

Frühere Forschungen konzentrierten sich hauptsächlich auf die Rolle von Schwefelpartikeln und Ruß bei der Blockierung des Sonnenlichts und der Verursachung der globalen Abkühlung, die auf den Aufprall folgte. Diese aktuelle Studie legt jedoch nahe, dass feine Partikel, insbesondere mikrometergroßer Silikatstaub, eine stärkere Rolle bei der Abkühlung des Planeten und letztendlich beim Stoppen der Photosynthese spielten.

In die von den Forschern durchgeführten Computersimulationen flossen Daten aus Messungen von Schwefelpartikeln, Ruß und Feinstaub ein, die in geologischen Formationen in North Dakota gesammelt wurden. Die Simulationen ergaben, dass sich Schwefel und Ruß zwar schließlich auflösten, Feinstaubpartikel jedoch bis zu 15 Jahre in der Atmosphäre verblieben. Diese ausgedehnte Präsenz von Feinstaub führte dazu, dass die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur um bis zu 59 Grad Celsius sank.

Darüber hinaus legt die Studie nahe, dass die Photosynthese, der Prozess, bei dem Pflanzen Sonnenlicht in Energie umwandeln, innerhalb von zwei Wochen nach dem Aufprall unterbrochen wurde. Landpflanzen erlebten einen Stillstand der Photosynthese für unglaubliche 620 Tage, während es vier Jahre dauerte, bis sich die Atmosphäre soweit aufklarte, dass sich die Pflanzen erholen konnten.

Obwohl diese Forschung wertvolle Einblicke in die Mechanismen hinter der Abkühlung der Erde und der Zerstörung der Photosynthese liefert, bleiben einige Fragen unbeantwortet. Beispielsweise ist das Überleben von Meerespflanzen in diesem Zeitraum noch nicht vollständig geklärt. Darüber hinaus ist die Durchführung umfassenderer Studien, die Messungen an verschiedenen Standorten auf der ganzen Welt umfassen, erforderlich, um umfassendere Schlussfolgerungen zu ziehen.

Dennoch stellt diese Forschung einen wichtigen Ausgangspunkt für weitere Erkundungen und die Suche nach fossilen Beweisen dar, die unser Verständnis der globalen Reaktion auf dieses katastrophale Ereignis in der Erdgeschichte verbessern können. Durch die Aufklärung der komplexen Wechselwirkungen zwischen Asteroideneinschlägen, feinen Partikeln und der Störung wichtiger ökologischer Prozesse wie der Photosynthese fügen Wissenschaftler nach und nach das Rätsel der antiken Vergangenheit unseres Planeten zusammen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Der Studie zufolge spielte die ausgedehnte Präsenz feiner Silikatstaubpartikel in der Atmosphäre eine wichtige Rolle bei der Abkühlung des Planeten. Diese Partikel blieben bis zu 15 Jahre in der Atmosphäre und führten zu einem Rückgang der globalen durchschnittlichen Oberflächentemperaturen.

Die Photosynthese von Landpflanzen war nach dem Einschlag für bemerkenswerte 620 Tage unterbrochen.

Zuvor hatten sich Wissenschaftler darauf konzentriert, dass Schwefelpartikel und Ruß die Hauptfaktoren für die Blockierung des Sonnenlichts und die globale Abkühlung sind. Diese Studie unterstreicht jedoch die Bedeutung von Feinstaubpartikeln, die nachweislich einen länger anhaltenden Effekt auf die Temperatursenkung haben.

Obwohl sich die Studie nicht explizit mit dem Überleben von Meerespflanzen befasst, deutet sie darauf hin, dass sich ruhende Samen und Blütenpflanzen möglicherweise erholt haben, nachdem sich die Atmosphäre geklärt hat. Die Überlebensfähigkeit von Meerespflanzen in dieser Zeit bleibt Gegenstand weiterer Untersuchungen.

Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um Feinstaubmessungen an mehreren Standorten weltweit einzubeziehen und umfassendere Schlussfolgerungen zu ziehen. Wissenschaftler wollen außerdem die regionalen Unterschiede in der Klimaaktivität verstehen und untersuchen, warum bestimmte Gruppen von Organismen den Auswirkungen widerstandsfähiger gegenüberstanden als andere. Die Suche nach fossilen Beweisen wird weiterhin wertvolle Erkenntnisse über die Reaktion der Erde auf dieses katastrophale Ereignis liefern.