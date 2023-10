Neue Erkenntnisse: Staub, der stille Killer der Dinosaurier

By

Computersimulationen werden seit langem verwendet, um das katastrophale Ereignis zu verstehen, das vor 66 Millionen Jahren die Dinosaurier auslöschte und das Leben auf der Erde neu formte. Während Forscher verschiedene Faktoren theoretisiert haben, die möglicherweise eine Rolle gespielt haben, deutet eine aktuelle Studie belgischer Wissenschaftler darauf hin, dass die enorme Staubmenge, die durch den Asteroideneinschlag erzeugt wurde, die tödlichste Ursache gewesen sein könnte.

In ihrer bahnbrechenden Forschung, die in Nature Geoscience veröffentlicht wurde, beleuchten die belgischen Forscher die „exakten Tötungsmechanismen“, die durch den Einschlag ausgelöst wurden, und argumentieren, dass die Rolle des Staubs übersehen wurde. Das Team führte Simulationen des antiken Klimas durch und berücksichtigte dabei Messungen feiner Partikel, die in North Dakota entdeckt wurden, wo sich nach dem Chicxulub-Einschlag eine Staubschicht ablagerte.

Die Simulationen ergaben, dass der Staub, dessen Partikel in der Größe denen in Dakota ähneln, bis zu 15 Jahre in der Atmosphäre verblieben sein könnte. Billionen Tonnen Staub blockieren möglicherweise die Sonnenstrahlen und haben möglicherweise die Photosynthese fast zwei Jahre lang gestört und eine weltweite Abkühlung von bis zu 15 °C verursacht.

Der leitende Forscher Cem Berk Senel vom Königlichen Observatorium Belgiens hob die erheblichen Auswirkungen des Staubs hervor und erklärte, dass er „höchstwahrscheinlich das letzte Massenaussterben durch die Störung der Photosyntheseaktivität vorangetrieben hat“. Der Geologe und Co-Autor Philippe Claeys betonte weiter, dass Silikatstaub der „effizienteste Blocker der Photosynthese“ sei und die Atmosphäre effektiv für Sonnenlicht undurchlässig mache.

Diese Ergebnisse stellen die traditionelle Ansicht in Frage, dass allein der Asteroideneinschlag den Untergang der Dinosaurier bedeutete. Während der Asteroid unvorstellbare Zerstörung anrichtete, waren es die Folgen – insbesondere der in die Atmosphäre geschleuderte Staub und die Trümmer –, die für die kommenden Jahre zu einem dunklen und kalten Zustand der Erde führten. Diese atmosphärische Störung löste schließlich einen längeren Kampf ums Überleben aus, der zum Aussterben von 75 % der Pflanzen- und Tierarten führte.

FAQ

F: Welche bisherigen Theorien gab es zum Aussterben der Dinosaurier?

Frühere Theorien besagten, dass rußspeiende Waldbrände, Vulkanausbrüche und große Mengen Schwefel für das Aussterben der Dinosaurier verantwortlich seien.

F: Wie haben die belgischen Forscher die Rolle von Staub untersucht?

Die Forscher führten Simulationen des antiken Klimas durch und verwendeten dabei Messungen feiner Partikel, die an einem Ort in North Dakota gefunden wurden, an dem sich der Staub des Chicxulub-Einschlags ablagerte.

F: Wie lange könnte der Staub in der Atmosphäre geblieben sein?

Den Simulationen zufolge könnten Staubpartikel ähnlicher Größe wie die in Dakota gefundenen bis zu 15 Jahre nach dem Einschlag in der Atmosphäre verblieben sein.

F: Wie hat der Staub die Photosynthese gestört?

Der Silikatstaub von der Einschlagstelle fungierte als wirksamster Blocker der Photosynthese, indem er die Atmosphäre für Sonnenlicht undurchlässig machte und die Fähigkeit der Pflanzen zur Photosynthese beeinträchtigte.

F: Was war die letztendliche Ursache für das Aussterben der Dinosaurier?

Während der Asteroideneinschlag die Verwüstung auslöste, war es die längere Zeit der Dunkelheit und Kälte, die durch Staub und Trümmer in der Atmosphäre verursacht wurde, die zum Aussterben der Dinosaurier und 75 % anderer Arten führte.