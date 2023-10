Astronomen beobachten das Leuchten kollidierender Eisriesenplaneten

By

In einer bahnbrechenden Entdeckung haben Astronomen das Hitzeglühen zweier kollidierender Eisriesenplaneten und die daraus resultierende Staubwolke beobachtet, die sich Jahre später vor dem Mutterstern bewegte. Der Stern ASASSN-21qj wurde ursprünglich vom ASASSN-Teleskopnetzwerk entdeckt und sein Verblassen im sichtbaren Licht wurde von einem Netzwerk aus Amateur- und professionellen Astronomen untersucht, darunter Dr. Matthew Kenworthy und die Doktorandin Richelle van Capelleveen vom Observatorium Leiden in den Niederlanden.

Überraschenderweise verdoppelte sich die Helligkeit des Systems im infraroten Wellenlängenbereich drei Jahre bevor der Stern im sichtbaren Licht zu verblassen begann. Diese Entdeckung kam, nachdem ein Amateurforscher seine Erkenntnisse auf einer Social-Media-Seite geteilt hatte. Die Astronomen kamen zu dem Schluss, dass die wahrscheinlichste Erklärung für dieses Phänomen eine Kollision zwischen zwei Eisriesen-Exoplaneten ist. Die Kollision erzeugte ein Infrarotlicht, das von der NEOWISE-Mission erfasst wurde, und die daraus resultierende, sich ausdehnende Trümmerwolke bewegte sich Jahre später vor den Stern, wodurch sein sichtbares Licht schwächer wurde.

Dr. Simon Lock von der Universität Bristol erklärte, dass die Temperatur und Größe des leuchtenden Materials sowie die Dauer des Leuchtens mit einer Kollision zwischen zwei Eisriesen-Exoplaneten vereinbar seien. Diese einzigartige Beobachtung bietet Astronomen die Möglichkeit, Einblicke in das Innere von Riesenplaneten zu gewinnen. Normalerweise sind schwere Elemente in Riesenplaneten unter Schichten aus Wasserstoff und Helium begraben, aber bei dieser Kollision wurde Material aus dem Inneren in die äußeren Regionen der verschmolzenen Planetenkörper gebracht. Diese Entdeckung weist auf die Freisetzung einer erheblichen Menge Wasserdampf hin, die dazu beitrug, den Körper nach dem Aufprall abzukühlen.

Mit Blick auf die Zukunft wird sich die aus der Kollision resultierende Staubwolke entlang der Umlaufbahn des Überrestes ausbreiten, und Astronomen können die Lichtstreuung dieser Wolke sowohl mit bodengestützten Teleskopen als auch mit dem James Webb-Weltraumteleskop beobachten. Diese laufende Forschung wird zu einem besseren Verständnis der Planetenkollisionen sowie der Entstehung und Entwicklung von Himmelskörpern beitragen.

