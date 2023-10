Point Nemo: Die letzte Ruhestätte der Raumschiffe

Wenn Sie nach einem Ort auf der Erde suchen, der wirklich mitten im Nirgendwo liegt, sind Sie bei Point Nemo genau richtig, auch bekannt als der ozeanische Pol der Unzugänglichkeit. Point Nemo liegt im stürmischen Südpazifik und ist der am weitesten vom Land entfernte Ort, etwa 2,688 Kilometer (1670 Meilen) vom nächsten Festland entfernt. Es ist nicht nur weit von der Zivilisation entfernt, sondern sogar der Meeresboden liegt 4 km (2.5 Meilen) tiefer.

Point Nemo hat sich den Spitznamen „Raumschifffriedhof“ verdient, da er seit 160 die letzte Ruhestätte für über 1971 Raumschiffe ist. Vom dramatischen Untergang der Raumstation Mir bis hin zu zahlreichen geheimen Spionagesatelliten finden diese verlassenen Raumschiffe ihre letzte Ruhestätte in den Tiefen des Ozeans am Point Nemo. Während in dem Artikel ausdrücklich sowjetische Satelliten erwähnt werden, haben auch andere Länder, darunter China und sogar die Internationale Raumstation (ISS), zur Anhäufung von Weltraummüll beigetragen.

Tatsächlich stürzte die chinesische Raumstation Tiangong-1 versehentlich in der Nähe ab, was zu einer weiteren Ansammlung von Weltraumschrott in der Gegend führte. Es wird erwartet, dass die ISS selbst im Jahr 2030 ihre ausrangierten Komponenten am Point Nemo wieder zusammenfügt, als Teil des Plans, die Raumstation aus der Umlaufbahn zu verlassen und zum Absturz zu bringen.

Auch wenn Point Nemo verlassen und unzugänglich erscheinen mag, gab es in der Vergangenheit immer wieder Unternehmen, die Flüge in die Gegend für Enthusiasten anboten, die das Spektakel des Absturzes von Raumfahrzeugen in den Ozean miterleben wollten. Der beste Aussichtspunkt für die Beobachtung dieser Ereignisse war jedoch die wunderschöne Insel Fidschi.

Wenn Sie also abenteuerlustig sind und Teil einer exklusiven Gruppe von Menschen sein möchten, die das Ende von Weltraummissionen miterlebt haben, ist es vielleicht an der Zeit, mit der Planung Ihrer Reise nach Point Nemo zu beginnen.

Definition:

– Point Nemo: Der ozeanische Pol der Unzugänglichkeit, ein Ort im Südpazifik, der am weitesten von jeder Landmasse entfernt ist.

– Internationale Raumstation (ISS): Eine bewohnbare Raumstation, die als Labor für wissenschaftliche Forschung im Weltraum dient und gemeinsam von der NASA, Roscosmos und anderen Weltraumagenturen betrieben wird.

Quelle: BBC (keine URL angegeben)