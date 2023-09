Studienergebnisse zeigen, dass Dugong-Populationen entlang des Great Barrier Reef zurückgehen

Laut einer von Forschern der James Cook University durchgeführten Studie ist die Dugong-Population entlang eines 1200 km langen Abschnitts des Great Barrier Reef seit fast zwei Jahrzehnten erheblich zurückgegangen. Seit den 1980er Jahren führen die Forscher alle fünf Jahre Luftaufnahmen der gefährdeten Arten durch, wobei neueste Daten einen langfristigen Rückgang der Population bestätigen. Die jährlichen Verluste der Dugongs, auch Grasgraskühe des Meeres genannt, werden seit 2.3 auf 2005 Prozent pro Jahr geschätzt. Schätzungen zufolge gibt es im betroffenen Gebiet nur noch 2124 Dugongs, was etwa der Hälfte der Länge entspricht des Great Barrier Reef.

Der Rückgang der Dugong-Populationen gibt Anlass zur Sorge, da die Futterplätze des Great Barrier Reef zu seinen Weltkulturerbestätten gehören. Die Forscher beobachteten einen Rückgang der Gesamtzahl der Dugongs, wobei der südliche Teil des Great Barrier Reef das am stärksten betroffene Gebiet war. Das Fehlen von Sichtungen von Kälbern und Mutter-Kalb-Paaren löst weitere Besorgnis aus. Die Studie wies auch auf einen erheblichen Bevölkerungsrückgang in Hervey Bay hin, der möglicherweise durch schwere Überschwemmungen beeinflusst wurde, die zum Verlust von Seegras, einer wichtigen Nahrungsquelle für Dugongs, führten.

Die Australian Marine Conservation Society hat die Regierungen aufgefordert, sofort Maßnahmen zu ergreifen, um die Bedrohung, die Kiemennetze für Dugongs darstellen, zu begrenzen. Während die Lizenzen für Stellnetze am Riff schrittweise abgeschafft werden, wird es nicht bis Mitte 2027 dauern, bis sie vollständig abgeschafft sind. Die Gesellschaft plädiert für ein sofortiges Verbot des Einsatzes von Stellnetzen in Dugong-Schutzgebieten, in denen es die höchste Dichte an Dugongs gibt. Die Bundesregierung hat zusätzliche Mittel für weitere Forschungen in Hervey Bay zur Überwachung der Dugong-Populationen bereitgestellt.

Diese Studie unterstreicht die Dringlichkeit, sich mit den Bedrohungen für Dugongs zu befassen und die Lebensräume von Seegras, insbesondere in tieferen Gewässern, zu schützen. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit wirksamer Schutzmaßnahmen, um das langfristige Überleben dieser gefährdeten Art entlang des Great Barrier Reef zu sichern.

Quellen:

– Forscher der James Cook University

– Australische Meeresschutzgesellschaft

– Bundesumweltministerin Tanya Plibersek

– Nachrichtenagentur AAP