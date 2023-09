Rückgang der Dugong-Zahlen bedroht das Great Barrier Reef

Eine kürzlich von der University of Queensland durchgeführte Studie hat einen besorgniserregenden Rückgang der Dugong-Population im südlichen Teil des Great Barrier Reef gezeigt. Dugongs, auch Seekühe genannt, sind Meeressäugetiere, die in Küstengewässern leben und als gefährdete Art gelten.

Die von Chris Cleguer vom Zentrum für tropische Wasser- und aquatische Ökosystemforschung der Universität geleitete Untersuchung ergab, dass der Rückgang der Gesamtzahl der Dugongs in der Region von den Whitsundays bis nach Bundaberg besonders alarmierend ist. Diese Region war in der Vergangenheit ein wichtiger Lebensraum für Dugongs, was die Ergebnisse noch bedeutsamer macht.

Dugongs spielen eine entscheidende Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit und des Gleichgewichts des Meeresökosystems. Sie grasen auf Seegraswiesen und tragen so zu ihrer Nachhaltigkeit und Stabilität bei. Darüber hinaus sind diese sanften Riesen ein wesentlicher Bestandteil des kulturellen Erbes der Küstengemeinden.

Der Rückgang der Dugong-Zahlen ist aus verschiedenen Gründen besorgniserregend. Erstens deutet es auf eine erhebliche Störung im Ökosystem hin, da diese Lebewesen als Schlüsselarten gelten. Ihr Fehlen kann kaskadierende Auswirkungen auf andere Meereslebewesen und die gesamte Artenvielfalt des Gebiets haben. Zweitens ist die kulturelle Bedeutung von Dugongs nicht zu unterschätzen. Viele indigene Gemeinschaften haben enge Verbindungen zu diesen Meeressäugetieren, und ihr Niedergang kann tiefgreifende kulturelle und soziale Auswirkungen haben.

Die Identifizierung der zugrunde liegenden Ursachen dieses Rückgangs ist für die Entwicklung wirksamer Schutzstrategien von entscheidender Bedeutung. Bedrohungen wie der Verlust von Lebensräumen, Umweltverschmutzung, Bootsstreiks und der Klimawandel können dazu beitragen. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert die Zusammenarbeit zwischen Forschern, lokalen Gemeinschaften und politischen Entscheidungsträgern, um den Schutz und die Erhaltung dieser symbolträchtigen Meeresarten und ihres Lebensraums sicherzustellen.

Quelle: Chris Cleguer, leitender Dugong-Forscher am Centre for Tropical Water and Aquatic Ecosystem Research der University of Queensland.