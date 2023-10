Dringende Intervention zur Bekämpfung arzneimittelresistenter Krankheitserreger in Ozeanien erforderlich

Eine kürzlich in The Lancet Regional Health – Western Pacific veröffentlichte Studie hat die dringende Notwendigkeit einer Intervention und Überwachung arzneimittelresistenter Krankheitserreger in der Region Ozeanien hervorgehoben. Die von Forschern aus Neuseeland, Fidschi, Samoa und Australien durchgeführte Studie konzentrierte sich auf das antibiotikaresistente Acinetobacter baumannii (CRAb) in Krankenhäusern im Pazifik.

CRAb ist ein lebensbedrohlicher Krankheitserreger, der Infektionen des Blutes, der Harnwege und der Lunge verursachen kann. Aufgrund der Resistenz gegen Medikamente sind diese Infektionen schwer zu behandeln und können zu schweren Erkrankungen und zum Tod führen. Die Weltgesundheitsorganisation stuft es als besorgniserregenden Krankheitserreger ein, weshalb es für die globale öffentliche Gesundheit von entscheidender Bedeutung ist, seine Übertragungs- und Resistenzmechanismen zu verstehen.

Die Studie brachte mehrere besorgniserregende Ergebnisse zutage. Die Forscher fanden eine signifikante Präsenz von CRAb in Krankenhäusern auf Fidschi und Samoa, was die Notwendigkeit neuer Behandlungsstrategien unterstreicht. Sie stellten außerdem Hinweise auf eine CRAb-Übertragung innerhalb von Krankenhäusern in diesen Regionen und die Unwirksamkeit einiger gängiger Krankenhausdesinfektionsmittel gegen die Stämme fest. Dies deutet darauf hin, dass verbesserte Maßnahmen zur Infektionskontrolle erforderlich sind.

Darüber hinaus identifizierte die Studie die transnationale Bewegung von CRAb-Stämmen zwischen Indien, Australien, Neuseeland, Fidschi und Samoa und betonte damit den globalen Charakter des Problems. Diese Ergebnisse unterstreichen die Schwere und Komplexität des CRAb-Problems und erfordern dringend ein multidisziplinäres und internationales Eingreifen.

Die Forscher plädieren für einen mehrgleisigen Ansatz zur Lösung des Problems, einschließlich der Einrichtung von Antibiotika-Einsatzprogrammen, der Stärkung der Überwachung antimikrobieller Resistenzen, der Umsetzung strenger Infektionskontrollpraktiken, der Sensibilisierung der Öffentlichkeit für antimikrobielle Mittel und Resistenzen sowie der Förderung eines umfassenden Ansatzes zur Bekämpfung antimikrobieller Mittel Widerstand.

Es ist wichtig zu erkennen, dass Antibiotikaresistenzen ein globales Problem sind, das gemeinsame Anstrengungen zur Minderung seiner Risiken erfordert. Diese Forschung ist ein Beweis für die Kraft der internationalen Zusammenarbeit und legt den Grundstein für umfassendere öffentliche Gesundheitsinitiativen in der Region Ozeanien und darüber hinaus. Es sind dringende Maßnahmen erforderlich, um die möglicherweise katastrophalen Folgen der zunehmenden Verbreitung von CRAb im Gesundheitswesen auf Fidschi und Samoa zu verhindern.