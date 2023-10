Der Einfluss des Satelliten BlueWalker 3 auf die Astronomie: Neue Erkenntnisse und Bedenken

Ein kürzlich veröffentlichter Nature-Artikel beleuchtet die detaillierten Auswirkungen des BlueWalker 3-Satelliten auf die Astronomie. Es wurde festgestellt, dass dieser im September 2022 gestartete Satellit zu den hellsten Objekten am Nachthimmel gehört, was Bedenken hinsichtlich seiner Auswirkungen auf astronomische Beobachtungen aufkommen lässt. Der Artikel präsentiert Daten einer über 130 Tage durchgeführten internationalen Beobachtungskampagne, deren Ziel es war, die Helligkeitsänderungen des Satelliten und die Sichtbarkeit abgeworfener Hardware zu bewerten.

Die Beobachtungen ergaben, dass die Helligkeit von BlueWalker 3 nach der vollständigen Entfaltung seines Antennenarrays deutlich zunahm, gefolgt von Schwankungen in den folgenden Wochen. Das Papier stellte auch einen Zusammenhang zwischen der unterschiedlichen Helligkeit und anderen Faktoren her, etwa der Höhe des Satelliten über dem Horizont und seinem Winkel relativ zum Beobachter und zur Sonne.

Eine wichtige Erkenntnis war die Entkopplung des Trägerraketenadapters vom BlueWalker 3-Satelliten. Diese Komponente erreichte eine Stärke von 5.5 und lag damit über der von der Internationalen Astronomischen Union empfohlenen maximalen Helligkeit. Darüber hinaus blieb es vier Tage lang in öffentlichen Katalogen unbemerkt, was für bodengestützte Observatorien, die versuchen, Satelliteninterferenzen zu vermeiden, eine Herausforderung darstellte.

Abgesehen von optischen Störungen gibt es Bedenken hinsichtlich Funkfrequenzstörungen. BlueWalker 3 sendet in Radiofrequenzen, die denen von Radioteleskopen ähneln, was die Radioastronomie möglicherweise behindern könnte. Während Funkruhezonen vor terrestrischen Sendern schützen, decken sie derzeit nicht Satellitenübertragungen ab. Weitere Forschung ist erforderlich, um Strategien zum Schutz von Teleskopen vor der Vielzahl von Satelliten zu entwickeln, deren Start in den kommenden Jahren geplant ist.

Dieses Papier betont die Notwendigkeit von Folgenabschätzungen vor dem Start, da Unternehmen immer mehr kommerzielle Satelliten einsetzen. Es unterstreicht auch das Gleichgewicht, das zwischen Fortschritten bei der Konnektivität und der Wahrung der Integrität des Nachthimmels für astronomische Beobachtungen gefunden werden muss.

