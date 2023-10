Das Fahrerlebnis von Australiens erstem Wasserstoff-Lkw

By

Bei einer aktuellen Testfahrt mit Australiens erstem Wasserstoff-Lkw, dem Taurus von HDrive und Pure Hydrogen, wurde das Fahrerlebnis eines Brennstoffzellen-Lkw untersucht. Der Taurus ist eine australische Adaption eines in China entwickelten Lkw und wird bei PepsiCo getestet. Bei dem Lkw handelt es sich um eine 220 kW (299 PS) starke 6x2-Antriebsmaschine, die mit vier Wasserstofftanks ausgestattet ist und relativ leichte Lasten transportieren wird, insbesondere für den Transport von mit Kartoffelchips beladenen Anhängern auf einer innerstädtischen Strecke mit geringer Kilometerleistung.

Der Einstieg in den Taurus ist unkompliziert. Nachdem der Fahrer den Fuß auf die Bremse gesetzt hat, drückt er den Fahrknopf nach rechts und löst die Feststellbremse. Zum Abheben genügt das Betätigen des Gaspedals. Der Lkw gibt ein summendes Geräusch von sich und entspricht damit den Vorschriften, nach denen Elektrofahrzeuge, die weniger als 15 km/h fahren, Geräusche machen müssen, um Fußgänger zu warnen.

Beim Bremsen wird im Taurus die regenerative Bremsung aktiviert, wobei die eigentliche Betriebsbremse erst ab einer Pedalbetätigung von etwa 30 Prozent zum Einsatz kommt. Aus der Sicht des Fahrers ähnelt das Bremsgefühl dem eines normalen Lkw, mit sanfter und nahtloser Verzögerung zwischen Elektro- und Betriebsbremsen.

Das Fahrerlebnis des Taurus ähnelt dem eines Elektro-Lkw, der Hauptunterschied besteht in der Energiequelle in der Batterie, die das Fahrzeug antreibt.

Die Technologie hinter dem Truck

Der Taurus wurde in Zusammenarbeit mit Wisdom (Fujian) Motor Co. entwickelt, einem Hersteller von emissionsfreien Fahrzeugen mit Sitz in China. Die Wasserstofffahrzeuge von Wisdom nutzen die Ballard-Brennstoffzellentechnologie, die vom Weichai-Ballard Joint Venture bereitgestellt wird. Dank 1,000 Wasserstofftanks mit einem Gesamtvolumen von 12 Litern Wasserstoff verfügen die Fahrzeuge über eine Reichweite von bis zu 1,740 km.

H-Drive, der australische Produktionspartner von Wisdom, hat den Taurus so angepasst, dass er den örtlichen Fahrzeugdesignvorschriften entspricht. Das Unternehmen entwickelt außerdem weitere Fahrzeugmodelle und -konfigurationen, darunter eine 70-Tonnen-B-Doppelkonfiguration, Müllfahrzeuge mit Seitenlader und Zementrührwerke. Darüber hinaus plant H-Drive, in Zukunft ein 50-Tonnen-GCM-Modell auf den Markt zu bringen.

Bei der Einführung des Taurus betonte Ben Kiddle, der General Manager von H-Drive, die Bedeutung der lokalen Herstellung von Wasserstoffkraftstoffen, die australische Arbeitsplätze schaffen, die Wirtschaft unterstützen und das Risiko globaler Kraftstoffknappheit verringern kann. Derzeit wird der Großteil der Flüssigbrennstoffvorräte in Australien importiert, was ein erhebliches Risiko für die Lieferkette darstellt. Kiddle setzt sich für den Einsatz grüner Technologie und lokaler Kraftstoffe ein, um eine nachhaltige und sichere Zukunft für den Transport- und Handelslogistiksektor in Australien zu gewährleisten.

