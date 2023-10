Astronomiebegeisterte können an diesem Wochenende Zeuge des Draconiden-Meteorschauers werden

By

Nach Angaben der University of Warwick wird an diesem Wochenende ein Meteoritenschauer namens Draconids oder Giacobinids den Nachthimmel erhellen. Dieses jährliche Ereignis erreicht am Sonntagabend nach Einbruch der Dunkelheit seinen Höhepunkt und ist von Freitag bis Dienstag zu sehen.

Der Draconiden-Meteorschauer tritt jedes Jahr im Oktober auf und ist einer von zwei Meteorschauern, die in diesem Monat den Himmel erhellen. Sie wird durch Überreste des Kometen 21P/Giacobini-Zinner verursacht, der eine Umlaufzeit von sechseinhalb Jahren um die Sonne hat.

Dr. Minjae Kim, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fachbereich Physik der University of Warwick, erklärt, dass der Draconiden-Meteorschauer vom 6. bis 10. Oktober aktiv sein wird, wobei der Höhepunkt um den 8. und 9. Oktober herum erreicht wird. Er schlägt vor, dass die beste Zeit zum Betrachten des Schauers der Abend ist, nach Einbruch der Dunkelheit, wenn der strahlende Punkt im Sternbild Drache seinen höchsten Punkt am Nachthimmel erreicht.

Für ein optimales Seherlebnis empfiehlt es sich, einen Standort mit minimaler Lichtverschmutzung und freiem Horizont zu finden. Dies ermöglicht eine klare Sicht auf die Sterne in einer dunklen, wolkenfreien Nacht. Dr. Kim stellte außerdem klar, dass der Draconiden-Meteorschauer zwar scheinbar vom Sternbild Draco ausgeht, aber nicht direkt damit zusammenhängt.

Wenn Sie sich also für Astronomie begeistern, sollten Sie sich unbedingt einen Eintrag in Ihrem Kalender machen und einen geeigneten Ort finden, um die wunderschöne Sternschnuppenschau während des diesjährigen Draconiden-Meteorschauers zu beobachten.

Quellen:

– Universität Warwick